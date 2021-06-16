عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أمام الأمم المتحدة بنيويورك

السفير محمد ادريس
السفير محمد ادريس

شاركت مصر في أعمال الدورة الـ14 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي انطلقت أمس 15 يونيو الجاري في نيويورك، وذلك تحت عنوان "الاستجابة والتعافي من جائحة كورونا: من أجل التعامل مع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية على الأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث افتتح السكرتير العام للأمم المتحدة أعمال الدورة. 


وألقى البيان الوطني لمصر السفير مـحمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث أكد الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لقضية الإعاقة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

 كما استعرض الإطار التشريعي في مصر الذي يهدف لحماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المتمثل في تضمن الدستور المصري الصادر عام 2014 لمواد متعددة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 ليشمل كافة الجوانب التشريعية والإدارية والإجرائية الخاصة بإنفاذ حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وزير الخارجية يستقبل نظيره لدولة لوكسمبورج في قصر التحرير

وزير الخارجية: مصر أثبتت حسن نواياها.. وإثيوبيا تريد فرض رأيها على الجميع

وتناول السفير إدريس عمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بوصفه آلية وطنية مستقلة تعمل على التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدث عن دور المجلس خلال جائحة الكورونا في إقامة حملات توعية بلغة الإشارة لشرح أعراض فيروس الكورونا وسبل الوقاية منه، وتعميم إرشادات على الوزارات المختصة بشأن إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في خطط الاستجابة المعنية بالتنمية الاجتماعية الشاملة لجائحة الكورونا، واختتم بالتأكيد على عزم مصر المضي قدماً في تنفيذ مكتسبات الدستور والقانون فيما يخص الحقوق والواجبات تجاه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة رغم ما تفرضه جائحة كورونا من تحديات.  


ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة مشاركة نشطة من قبل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات الدورة التي تُعقد عن طريق الوسائل الافتراضية، خاصة خلال الفاعلية الخاصة بمناقشة التغلب على التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ لخدمات التعليم خلال جائحة كورونا.

 

ذوي الاحتياجات الخاصة الدستور المصري الحقوق والواجبات ذوي الاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة مجلس القومي السكرتير العام مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التنمية الاجتماعية الإحتياجات الخاصة

موضوعات متعلقة

لن نؤذي الأبرياء.. السفارة الصينية بالقاهرة: قانون مواجهة العقوبات الأجنبية يحمي سيادة بكين ضد افتراءات الغرب

مصر تستعرض تجربتها الناجحة في إدارة مواردها المائية أمام الخبراء الدوليين وكبار المسئوليين الصينيين | صور

في الاجتماع الأول للجنة القدس.. شكري: مبادرة الرئيس السيسي تعكس التزام مصر الراسخ تجاه الفلسطينيين

شكري يلتقي نظيريه الاردني والعراقي على هامش اجتماعات الجامعة العربية في الدوحة

وزير الخارجية: مصر أثبتت حسن نواياها.. وإثيوبيا تريد فرض رأيها على الجميع

كوريا الجنوبية تعلن رغبتها في تعميق التعاون مع مصر بمجال الدفاع والمشاركة في EDEX 2021

شكري يوجه الدعوة لوزيرة الخارجية الليبية لزيارة مصر

شكري: إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق يخالف القانون الدولي

ترشيحاتنا

التعاون الدولي: 990 مليون يورو تمويلات من الوكالة الفرنسية للتنمية

أبو الغيط: نحن بحاجة إلى خطاب إعلامي جديد يتوجه إلى العالم بلغته

مصر تؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أمام الأمم المتحدة بنيويورك

حبس موظف مطار القاهرة المتهم بالتحرش براكبة وتصويرها دون علمها

حكم الشرع في زوج يترك زوجته بمفردها ولا ينفق عليها

أبو الغيط: نتحمل نصيب من المسؤولية فيما حدث بالقضية الفلسطينية|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم محاولات بيراميدز .. كريم فؤاد أولى صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

إجابة غريبة من محمد حسين يعقوب تثير غضب علماء الأزهر: ليس مؤهلا للفتوى

بشرى سارة للموظفين.. علاوة دورية سنوية أول يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي

حادث مأساوي.. وفاة طفل جوعاً مربوط داخل سيارة والديه لعدة أيام

أمير مرتضى يقصف جبهة الأهلى وقناة الزمالك .. تفاصيل

دعاء الخوف والتوكل على الله ..ردده يحميك ويحفظك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

فيديو

تصرف مفاجئ .. كريستيانو رونالدو في موقف محرج بسبب مشروب غازي

فيديوجراف| الأمن المائي.. تضامن عربي مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ