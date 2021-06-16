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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس موظف مطار القاهرة المتهم بالتحرش براكبة وتصويرها دون علمها

مطار القاهرة
مطار القاهرة

أمرت جهات التحقيق بحبس موظف بمطار القاهرة الجوى 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالتحرش بإحدى السيدات.

 

وكانت الجهات المسئولة بمطار القاهرة أوقفت العامل الذى قام بتصوير إحدى الراكبات من الخلف وسحب تصريحه الجمركى لحين الانتهاء من كافة التحقيقات بواسطة الجهات المعنية بذلك.

 

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وقالت شركة ميناء القاهرة الجوى فى بيان لها، إنها قررت إيقاف العامل، وذلك بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى مساء الاثنين الموافق 14 يونيو الجارى يتضمن شكوى إحدى الراكبات القادمة على رحلة بيروت إلى القاهرة بتعرضها للتصوير من  أحد العاملين والمعروف باسم متحرش المطار، بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى.


وأكدت شركة ميناء القاهرة الجوى، أنها حريصة كل الحرص على سلامة جميع الركاب المترددين على المطار، موضحة أنها لا تتهاون فى محاسبة أى متجاوز أو مقصر فى تأدية الواجب المكلف به من جميع العاملين.

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