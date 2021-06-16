قبل مواجهة الترجي .. برنامج غذائي للاعبي الأهلي في تونس

قام عبد الرحمن سعيد، إخصائي التغذية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، بإعداد برنامج غذائي للاعبين خلال فترة تواجد بعثة الفريق الأحمر في تونس .



وحدد عبد الرحمن سعيد ، برنامجا غذائيا متكاملا للاعبين طوال فترة تواجد الفريق في تونس، في إطار الاستعداد والتأهيل لمواجهة الترجي التونسي.



وحرص إخصائي التغذية على تحديد عناصر غذائية ومشروبات متنوعة في وجبات الفريق بالتنسيق مع الشيف محمد الدالي، المرافق لبعثة الأهلي في تونس، وذلك لتفادي الاجهاد وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة المحتملة في التدريبات ويوم المباراة.



ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء أمس الثلاثاء.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس .