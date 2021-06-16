عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. بيان عاجل لـ مجلس النواب يتهم عون بتعطيل تشكيل حكومة جديدة

نبيه بري وميشال عون
نبيه بري وميشال عون

اتهم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، الرئاسة اللبنانية بتعطيل مبادرته لتسهيل تأليف حكومة جديدة.

وحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب اللبناني، أكد بري أن الرئيس ميشال عون قال صراحة إنه لا يريد سعد الحريري رئيسا للحكومة، مشيرًا إلى أن  كل الأطراف توافق علي التشكيل الحكومي إلا الرئاسة وهذا يؤدي لانهيار البلاد وتعطيل كل شيء.

لبنان.. رجال الدين يدخلون على خط السياسة بهجوم شديد على الرئيس عون والطبقة السياسية

عون يتهم الحريري مجددا بعرقلة تشكيل حكومة لبنان

وأضاف بيان بري: "من حقي أن أحاول مساعدة رئيس الوزراء المكلف في أي مبادرة قد يتوصل إليها بناء على طلبه شخصيا".

ولفت إلى أنه ليس من حق رئاسة الجمهورية رفض سعد الحريري وقرار تكليفه لا يأتي منها، موضحا أن الذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو رئيس الوزراء المكلف.

وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني أنه مطلوب حل لتشكيل الحكومة وليس ترحالاً، مشيرًا إلى أن مبادرته مستمرة.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، قال في وقت سابق، إنه لن يشكل حكومة كما يريدها فريق الرئيس ميشال عون، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه.

واتهم الحريري، عون بتعطيل الحياة الدستورية ومنع تشكيل الحكومة، لافتا إلى أنه يزعم في رسالته بأن رئيس الحكومة المكلف عاجز عن تأليفها، ومنقطع عن اجراء الاستشارات النيابية وعن التشاور معه".

لبنان مجلس النواب سعد الحريرى رئيس مجلس النواب الحريري نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبناني ميشال عون

موضوعات متعلقة

العدل تطلق دليلا إرشاديا لمواجهة فيروس كورونا

دعاء استقبال شهر رمضان .. أفضل الأدعية المستجابة

ترشيحاتنا

التعاون الدولي: 990 مليون يورو تمويلات من الوكالة الفرنسية للتنمية

أبو الغيط: نحن بحاجة إلى خطاب إعلامي جديد يتوجه إلى العالم بلغته

مصر تؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أمام الأمم المتحدة بنيويورك

حبس موظف مطار القاهرة المتهم بالتحرش براكبة وتصويرها دون علمها

حكم الشرع في زوج يترك زوجته بمفردها ولا ينفق عليها

أبو الغيط: نتحمل نصيب من المسؤولية فيما حدث بالقضية الفلسطينية|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم محاولات بيراميدز .. كريم فؤاد أولى صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

إجابة غريبة من محمد حسين يعقوب تثير غضب علماء الأزهر: ليس مؤهلا للفتوى

بشرى سارة للموظفين.. علاوة دورية سنوية أول يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي

أمير مرتضى يقصف جبهة الأهلى وقناة الزمالك .. تفاصيل

حادث مأساوي.. وفاة طفل جوعاً مربوط داخل سيارة والديه لعدة أيام

دعاء الخوف والتوكل على الله ..ردده يحميك ويحفظك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

فيديو

تصرف مفاجئ .. كريستيانو رونالدو في موقف محرج بسبب مشروب غازي

فيديوجراف| الأمن المائي.. تضامن عربي مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ