لبنان.. بيان عاجل لـ مجلس النواب يتهم عون بتعطيل تشكيل حكومة جديدة

اتهم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، الرئاسة اللبنانية بتعطيل مبادرته لتسهيل تأليف حكومة جديدة.

وحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب اللبناني، أكد بري أن الرئيس ميشال عون قال صراحة إنه لا يريد سعد الحريري رئيسا للحكومة، مشيرًا إلى أن كل الأطراف توافق علي التشكيل الحكومي إلا الرئاسة وهذا يؤدي لانهيار البلاد وتعطيل كل شيء.

وأضاف بيان بري: "من حقي أن أحاول مساعدة رئيس الوزراء المكلف في أي مبادرة قد يتوصل إليها بناء على طلبه شخصيا".

ولفت إلى أنه ليس من حق رئاسة الجمهورية رفض سعد الحريري وقرار تكليفه لا يأتي منها، موضحا أن الذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو رئيس الوزراء المكلف.

وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني أنه مطلوب حل لتشكيل الحكومة وليس ترحالاً، مشيرًا إلى أن مبادرته مستمرة.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، قال في وقت سابق، إنه لن يشكل حكومة كما يريدها فريق الرئيس ميشال عون، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه.

واتهم الحريري، عون بتعطيل الحياة الدستورية ومنع تشكيل الحكومة، لافتا إلى أنه يزعم في رسالته بأن رئيس الحكومة المكلف عاجز عن تأليفها، ومنقطع عن اجراء الاستشارات النيابية وعن التشاور معه".