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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"إيفر جيفين" .. ملهمة مهرجان الإسماعيلية

شعار مهرجان الإسماعيلية
شعار مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

قال السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، اليوم الأربعاء، إن الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة بمثابة التحدي الكبير للظروف الصعبة التي يواجهها العالم بالتصدي لفيروس كوفيد 19.

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أشار "الباسوسي"، علي هامش الاستعدادات الأخيرة لافتتاح حفل مهرجان الإسماعيلية الدولي، مساء اليوم الأربعاء، أن مع توالى الأحداث، إلتف العالم أجمع حول مدينة الإسماعيلية ومدن القناة، حينما جنحت السفينة "إيفر جيفين"، وتعطلت حركة الملاحة العالمية، إلي أن قام رجال مصر بدورهم البطولي المعهود، ونجحوا فى تحريك السفينة والتي تحركت معها قلوب المصريين". 


أوضح رئيس المركز القومي للسينما، أن "ايفر جيفين:، كانت ملهمة "مصممة" شعار المهرجان في دورته 22، والتي تعقد فى الفترة من 16 إلى 22 يوليو الجاري، من واقع التحدي والإصرار الذي شهدته الدورة المؤجلة منذ العام الماضي وهو نفسه الذي واجهته مصر علي مدار 6 أيام طوال أيام توقف الملاحة بالمجري الملاحي لقناة السويس بسبب جنوح السفينة. 


أشار الباسوسي، إلي أن شعار المهرجان، يجسد السفينة التي تحمل علي متنها 22 كونتينر هي عمر دورات المهرجان. 


اختتم الباسوسي: " أنها رسالة للعالم، إننا هنا علي أرض الإسماعيلية الجميلة نقيم العرس السنوي للمركز القومي باحد أهم مهرجانات وزارة الثقافة". 


يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان. 

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.
 

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