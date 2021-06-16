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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنع التجمعات والتزام أصحاب المحال التجارية بتوقيتات الغلق المقررة من قبل الدولة، فضلاً عن المرور على المقاهي والكافتريات للتأكد من عدم تقديم الشيشة لروادها لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك المرور على المواقف العمومية للتأكد من ارتداء المواطنين وسائقي السيارات للكمامة الواقية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وأكد محافظ الشرقية أن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق شنت حملة موسعة بالاشتراك مع ممثلين عن “الأمن الصناعي - شئون البيئة - شركه مياه الشرب - مديرية الصحة - مديرية التموين - مكتب العمل” للمرور على المحال التجارية والمطاعم والكافتريات بشارع الغشام وامتداد طلبة عويضة.

 

وأوضح  الدكتور ممدوح غراب أن الحملة أسفرت عن ضبط مطعم مخالف لوجود طعام مجهول المصدر، كما تم غلق مخبز مخالف للإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

توصيل المياه مطلب أهالى قرية حنورة فى الشرقية

 

كما شنت رئاسة حى أول الزقازيق حملة لرفع الإشغالات من شارع فاروق وشارع البوسطة ومولد النبى وحلقةا لسمك وميدان عرابى وميدان التحرير وميدان سفنكس وميدان المنتزه، وتم تطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

 

وشنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وأسفرت عن رفع ٤٥ حالة إشغال متمثلة فى كراسى وترابيزات و باعة جائلين ولافتات وحواجز خشبية وحديدية بنطاق المركز لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

 

على جانب آخر، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلي الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

 

وقال محافظ الشرقية إن المحافظة شهدت خلال الـ 7 سنوات الماضية طفرة هائلة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والاستثماري بإقامة وحدات سكنية بمساحات مختلفة لتوفير مسكن ملائم ومناسب للشباب ومحدودي الدخل، فضلاً عما تقدمه من إتاحة فرص عمل حقيقية للشباب في ذلك القطاع الحيوي والهام، بالإضافة إلى إنشاء 5 أسواق حضارية للقضاء على ظاهرة انتشار السويقات العشوائية و افتراش الباعة الجائلين للشوارع وللحد من ظاهرة البطالة في المجتمع.

 

وأوضح أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2021 شهدت محافظة الشرقية إنشاء 53678 وحدة إسكان إجتماعي بتكلفة 7 مليارات و185 مليونا و800 ألف جنيه، منها 3218 وحدة سكنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 554 مليونا و800 ألف جنيه، و50460 وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 6 ملايين و631 ألف جنيه، وكذلك إنشاء 509 وحدات سكنية إسكان استثماري بنطاق دائرة المحافظة بتكلفة 104 ملايين و500 ألف جنيه/ وذلك لتوفير مسكن ملائم لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

 

وأضاف محافظ الشرقية أنه خلال تلك الفترة، تم إنشاء 5 أسواق حضارية تضم 283 محلا تجاريا بتكلفة 30 مليونا و400 ألف جنيه، ونقل وتطوير 6 مواقف سيارات بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتطوير وإنشاء 11 مشروعا خدميا حكوميا بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 27 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز المكتبة العامة بفاقوس بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، وذلك بهدف تطوير البنية التحتية بقطاع الإسكان بنطاق المحافظة.

منيا القمح الإجراءات الاحترازية قرارات الحكومة فيروس كورونا كورونا مجهول المصدر منع التجمعات

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