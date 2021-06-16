عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية تعمل بدون تراخيص بالزقازيق

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكيانات التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية لتقديم الخدمات الطلابية فضلاً عن التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.

 

أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية من الجهات المختصة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

2.34 مليار جنيه تمويلا لـ 108 ألاف مشروع للشباب في الشرقية

 

وأضاف المحافظ أن رئاسة حى أول الزقازيق قامت بحملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق الحى وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 4 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة الحناوى، ومازالت الحملات اليومية مستمرة لتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

 

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنع التجمعات و التزام أصحاب المحال التجارية بتوقيتات الغلق المقررة من قبل الدولة، فضلاً عن المرور على المقاهي والكافتريات للتأكد من عدم تقديم الشيشة لروادها لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا وكذلك المرور على المواقف العمومية للتأكد من ارتداء المواطنين وسائقي السيارات للكمامة الواقية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وأضاف المحافظ أنه شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالاشتراك مع ممثلين عن (الأمن الصناعي - شئون البيئة - شركه مياه الشرب - مديرية الصحة - مديرية التموين - مكتب العمل) للمرور على المحال التجارية والمطاعم والكافتريات بشارع الغشام وامتداد طلبة عويضة ) وأسفرت الحملة عن ضبط مطعم مخالف لوجود طعام مجهول المصدر كما تم غلق مخبز مخالف للإجراءات الاحترازية والوقائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات من شارع فاروق وشارع البوسته ومولد النبى وحلقه السمك وميدان عرابى وميدان التحرير وميدان سفنكس وميدان المنتزه و تطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

 

وشنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن رفع 45 حالة إشغال متمثلة فى كراسى وترابيزات وباعة جائلين ولافتات وحواجز خشبية وحديدية بنطاق المركز لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

التعليم العالي فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية وزارة التعليم العالى التعليم الزقازيق الدروس وزارة التعليم الدروس الخصوصية ارتداء الكمامات محافظ الشرقية تطبيق الاجراءات الاحترازية المحال التجارية سائقي السيارات الدكتور ممدوح غراب الحملات على المقاهي

ترشيحاتنا

كرم جبر: 400 مليون عربي يستخدمون التكنولوجيا.. والأفكار الإرهابية أخطر من المفرقعات ..فيديو

الرئيس السيسي يصدر قرارات بتعيين وتعديل أقدمية عدد من القضاة والمستشارين

جبر: الإعلام من ثوابت الأمن القومي ويحتل المرتبة الثانية بعد الجيوش العربية ..فيديو

رفع 18 ألف طن قمامة يوميا بشوارع القاهرة.. شاهد

موكلي لا يتحمل المبلغ.. محامي عز: المصاريف المدرسية لـ أطفال زينة تقارب مليون جنيه

كرم جبر: مصر والسعودية محور الحراك العربي.. والأجواء مهيأة لعلاقات غير مسبوقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

رغم محاولات بيراميدز .. كريم فؤاد أولى صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

أمير مرتضى يقصف جبهة الأهلى وقناة الزمالك .. تفاصيل

إجابة غريبة من محمد حسين يعقوب تثير غضب علماء الأزهر: ليس مؤهلا للفتوى

بشرى سارة للموظفين.. علاوة دورية سنوية أول يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي

حادث مأساوي.. وفاة طفل جوعاً مربوط داخل سيارة والديه لعدة أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ماكياج لافت.. يسرا اللوزي تستعرض جمالها على انستجرام

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

فيديو

تصرف مفاجئ .. كريستيانو رونالدو في موقف محرج بسبب مشروب غازي

فيديوجراف| الأمن المائي.. تضامن عربي مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ