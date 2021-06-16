غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية تعمل بدون تراخيص بالزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكيانات التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية لتقديم الخدمات الطلابية فضلاً عن التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.

أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية من الجهات المختصة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف المحافظ أن رئاسة حى أول الزقازيق قامت بحملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق الحى وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 4 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة الحناوى، ومازالت الحملات اليومية مستمرة لتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنع التجمعات و التزام أصحاب المحال التجارية بتوقيتات الغلق المقررة من قبل الدولة، فضلاً عن المرور على المقاهي والكافتريات للتأكد من عدم تقديم الشيشة لروادها لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا وكذلك المرور على المواقف العمومية للتأكد من ارتداء المواطنين وسائقي السيارات للكمامة الواقية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأضاف المحافظ أنه شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالاشتراك مع ممثلين عن (الأمن الصناعي - شئون البيئة - شركه مياه الشرب - مديرية الصحة - مديرية التموين - مكتب العمل) للمرور على المحال التجارية والمطاعم والكافتريات بشارع الغشام وامتداد طلبة عويضة ) وأسفرت الحملة عن ضبط مطعم مخالف لوجود طعام مجهول المصدر كما تم غلق مخبز مخالف للإجراءات الاحترازية والوقائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات من شارع فاروق وشارع البوسته ومولد النبى وحلقه السمك وميدان عرابى وميدان التحرير وميدان سفنكس وميدان المنتزه و تطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن رفع 45 حالة إشغال متمثلة فى كراسى وترابيزات وباعة جائلين ولافتات وحواجز خشبية وحديدية بنطاق المركز لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.