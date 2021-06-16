بدء التعاقد مع المواطنين لتوصيل الغاز الطبيعي بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن بدء إجراءات تعاقد المواطنين على الغاز الطبيعي، وذلك بأحياء المرحلة الأولى بمدينة الخارجة وهي حي المروة النبوي المهندس البساتين حي المستشفى .

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، إن الأوراق المطلوبة تتضمن عقد الملكية أو عقد الإيجار بالإضافة إلى ضرورة تقديم الأصل للاطلاع، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وإيصال مرافق سواء كهرباء أو مياه أو تليفون.

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أضاف الزملوط، أن هناك 3 طرق للتعاقد أولها مبلغ ٢١٦٠ جنيها كاش أو الاشتراك في مبادرة وزير البترول بالتقسيط على ٦ سنوات عن طريق سداد مبلغ ٢١٦٠ بالتقسيط، أو مبادرة البنك الأهلي عن طريق سداد ٢٥٢٠ بالتقسيط على ٧ سنوات، تقدم الطلبات بمقر شركة الغاز بجوار مجمع التمور، بالخارجة يوميا من ٩ صباحا وحتى ٣ م ومن ٥ مساءً حتى ١٠ مساء عدا يوم الجمعة تقبل الطلبات من ٥ مساءً حتى ١٠ مساءً.

أكد الزملوط، أن الدولة تعمل بخطى سريعة ومتلاحقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع قطاعاتها الخدمية، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.