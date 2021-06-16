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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،  رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وأضاف المحافظ انه تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق من إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقه الغشام ،وتم إستدعاء قسم شرطة ثان الزقازيق والتحفظ على القائمين على المخالفة و المعدات المستخدمة في أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأشار محافظ الشرقية الي انه قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتنفيذ إزالة لحالة بناء مخالف بنطاق الوحدة المحلية بالعصايد عبارة عن فك شدة خشبية لسقف الدور الثاني علوي دون الحصول على ترخيص بمساحة ( ١٠٠ م ) وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في أعمال البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

 

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكيانات التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية لتقديم الخدمات الطلابية فضلاً عن إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.

 

أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية من الجهات المختصة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

وأضاف المحافظ انه قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق الحى و أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد ٤ مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة الحناوى.

 

ومازالت الحملات اليومية مستمرة لتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

الأراضى الزراعية تعديات كورونا الشرقية البناء المخالف إزالة التعديات

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