عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـــ 17

محافظ بني سويف: إزالة 531 حالة تعد على مساحة 205 آلاف متر

صدى البلد


 

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية  

 حيث تبين من التقرير الذي  أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أنه تم "أمس" إزالة 6 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 1050متراً بنطاق مركز ومدينة ببا ،ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها  على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 531حالة تعد على مساحة إجمالية 205 ألف و861متراً مربعاً، وذلك منذ بدء  الحملة وحتى صباح اليوم "

بعنوان الأسرة أمن قومي : محافظ بني سويف يشهد الجلسة الافتتاحية لبرنامج القومي للمرأة التدريبي

 وأضاف "أحمد إبراهيم" أن الموجة  تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى أن الحملة قد بدأت أواخر مارس الماضى ، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهاً عن تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم"للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ  عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية

استرداد أراضي الدولة بني سويف التنمية المحلية الجهات التنفيذية تعديات وزارة التنمية المحلية البناء المخالف إزالة التعديات

موضوعات متعلقة

بعنوان الأسرة أمن قومي : محافظ بني سويف يشهد الجلسة الافتتاحية لبرنامج القومي للمرأة التدريبي

ترشيحاتنا

كرم جبر: 400 مليون عربي يستخدمون التكنولوجيا.. والأفكار الإرهابية أخطر من المفرقعات ..فيديو

الرئيس السيسي يصدر قرارات بتعيين وتعديل أقدمية عدد من القضاة والمستشارين

جبر: الإعلام من ثوابت الأمن القومي ويحتل المرتبة الثانية بعد الجيوش العربية ..فيديو

رفع 18 ألف طن قمامة يوميا بشوارع القاهرة.. شاهد

موكلي لا يتحمل المبلغ.. محامي عز: المصاريف المدرسية لـ أطفال زينة تقارب مليون جنيه

كرم جبر: مصر والسعودية محور الحراك العربي.. والأجواء مهيأة لعلاقات غير مسبوقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

رغم محاولات بيراميدز .. كريم فؤاد أولى صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

أمير مرتضى يقصف جبهة الأهلى وقناة الزمالك .. تفاصيل

إجابة غريبة من محمد حسين يعقوب تثير غضب علماء الأزهر: ليس مؤهلا للفتوى

بشرى سارة للموظفين.. علاوة دورية سنوية أول يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي

حادث مأساوي.. وفاة طفل جوعاً مربوط داخل سيارة والديه لعدة أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ماكياج لافت.. يسرا اللوزي تستعرض جمالها على انستجرام

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

فيديو

تصرف مفاجئ .. كريستيانو رونالدو في موقف محرج بسبب مشروب غازي

فيديوجراف| الأمن المائي.. تضامن عربي مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ