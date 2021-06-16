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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة مسئول شحن كروت كهرباء لجنايات المنصورة لاختلاسه 151 ألف جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اختلس مسئول شحن كروت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بهندسة كهرباء نبروه بمحافظة الدقهلية عهدته وأخذها لنفسه وفر بها هاربا، وهي قيمة كروت شحن استهلاك التيار الكهربائي للمواطنين مسبوقة الدفع والمملوكة لجهة عمله والتي تقدر قيمتها بمبلغ 151 ألف جنيه، بعد أكتشاف رئيس قطاع جنوب الدقهلية ورئيس القطاع التجاري لشركة شمال الدلتا للكهرباء وجود عجز مالي في عهدته، وإحالته للنيابة العامة التي أحالته لمحكمة الجنايات.

فيما أكد محمد صالح، محام بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في أقواله أمام النيابة العامة، أنه وردت مذكرة من رئيس قطاع جنوب الدقهلية ورئيس القطاع التجاري لشركة شمال الدلتا للكهرباء أنه بالتحقيق مع المتهم "إبراهيم م. أ"، لوجود عجز مالي في عهدته قدر بمبلغ 151207 جنيهات، بالإضافة إلى القائدة المقررة عليه والمقدرة بمبلغ 3508 جنيهات، وتم التحقيق معه وثبت وجود العجز المالي في عهدته وأقر به وتم فصله من الخدمة بقرار نهائي لم يتم الطعن عليه.

كما شهد عمر ثروت محاسب بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه اشترك في لجنة لفحص الواقعة رفقة مشرف فني بقطاع شمال الدقهلية وأسفر الفحص عن وجود عجز في عهده متهم بمبلغ 151207 جنيهات عبارة عن قيمة كروت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع إلا أنه اختلس ذلك المبلغ لنفسه إضرارا بجهة عمله.

كما أمر المستشار السيد الحسيني المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات، في القضية رقم 5695 لسنة 2021 جنايات مركز نبروه، والمقيدة برقم 1444 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، والقيدة برقم 250 لسنة 2021 أموال عامة المنصورة، لأنه في غضون عامي 2019/2020 بدائرة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، بصفته موظف عام ومن مأموري التحصيل"مسئول شحن كروت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بهندسة كهرباء نبروه" اختلس مبلغ وقدره 151207 جنيهات قيمة كروت شحن استهلاك التيار الكهربائي للمواطنين مسبوقة الدفع والمملوكة لجهة عمله إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته.

كما جاء فى امر الإحالة أنه استلمها في عهدته ولم يقم بتوريدها واختلسها لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات، ووجهت له اتهامات بأنه أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله وذلك بأن ارتكب الجريمة محل الوصف السابقی مما ألحق بأموالها ومصالحها ضررا جسيما تمثل في جملة المبلغ المختلس مضاف إليه الفوائد الإدارية المقررة

كما قرر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة طبقا لمواد الاتهام وبضبط وإحضار المتهم وحبسه على ذمة المحاكمة وبإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم.

اختلس موظف كهرباء الدقهلية كروت

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