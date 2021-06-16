المشدد 3 سنوات لشخصين لاتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

أصدرت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل حكمها بالسجن 3 سنوات، لطالب وعامل بدائرة مركز منيا القمح، بتهمه الإنضمام الي جماعة الإخوان الإرهابية ومشاركتهما فى عقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

فيما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تمكن الأجهزة الأمنية بمركز منيا القمح من ضبط" عبد الرحمن ح " طالب و" محمد إ " عامل" مقيمان دائرة المركز ، وذلك لإتهامهم بالإنضمام الي جماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة والرئيس.

وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1859 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح، وبالعرض على نيابة جنوب الشرقية، قررت إحالتهم إلى محكمة جنح إرهاب الشرقية والتى أصدرت حكمها المتقدم.