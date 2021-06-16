جبر: الإعلام من ثوابت الأمن القومي ويحتل المرتبة الثانية بعد الجيوش العربية ..فيديو

قال كرم جبر ، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، إن الأمة العربية تواجه تحديات قد تكون مُتطابقة فى كل الدول تتمثل فى المشاكل والتحديات التى تواجه الإعلام التقليدى وفى صدارته الصحافة الورقية لصالح الإعلام الجديد .

وأضاف كرم جبر ، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب ، أن ذلك يتطلب منا أن نتحاور ونتواصل لإيجاد حلول لهذه المشاكل والتحديات حفاظاً على الأمن القومي العربي .

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للاعلام ، إلى أنه حتى لا نترك الرأى العام للعشوائية والارتجال الذى يحدث فى بعض الأحيان، منوهاً إلى أننا يجب أن نسأل أنفسنا الآن ما هو الخطر الذى يهدد أمننا العربى ؟ .

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، أننا قديمًا كنّا نعرف الخطر ولكن الآن تعدّدت المخاطر، وأحياناً يكون التهديد من قلب أمتنا ومن بعض أفراد شعوبنا .

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أنهم يقولون إن الإعلام لم يعد الآن مجرد آراء وأفكار تملأ الصحف، وإنما هو من أهم ثوابت الأمن القومى العربى ، ويأتى فى المرتبة الثانية بعد الجيوش العربية، وصرنا نواجه مشاكل متطابقة فى كل الدول العربية وآن الأوان أن نتوصل لعمل عربى مشترك .