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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جبر: الإعلام من ثوابت الأمن القومي ويحتل المرتبة الثانية بعد الجيوش العربية ..فيديو

كرم جبر
كرم جبر

قال كرم جبر ، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، إن الأمة العربية تواجه تحديات قد تكون مُتطابقة فى كل الدول تتمثل فى المشاكل والتحديات التى تواجه الإعلام التقليدى وفى صدارته الصحافة الورقية لصالح الإعلام الجديد .

 

وأضاف كرم جبر ، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب ، أن ذلك يتطلب منا أن نتحاور ونتواصل لإيجاد حلول لهذه المشاكل والتحديات حفاظاً على الأمن القومي العربي .

 

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للاعلام ، إلى أنه حتى لا نترك الرأى العام للعشوائية والارتجال الذى يحدث فى بعض الأحيان، منوهاً إلى أننا يجب أن نسأل أنفسنا الآن ما هو الخطر الذى يهدد أمننا العربى ؟ .

 

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، أننا قديمًا كنّا نعرف الخطر ولكن الآن تعدّدت المخاطر، وأحياناً يكون التهديد من قلب أمتنا ومن بعض أفراد شعوبنا .

 

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أنهم يقولون إن الإعلام لم يعد الآن مجرد آراء وأفكار تملأ الصحف، وإنما هو من أهم ثوابت الأمن القومى العربى ، ويأتى فى المرتبة الثانية بعد الجيوش العربية، وصرنا نواجه مشاكل متطابقة فى كل الدول العربية وآن الأوان أن نتوصل لعمل عربى مشترك .

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