عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الفيوم ورئيس هيئة تنشيط السياحة يتفقدان مشروعات تطوير وادي الريان

نائب محافظ الفيوم
نائب محافظ الفيوم زرئيس هيئة تنشيط السياحة

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة،  محمية وادي الريان، لمتابعة الأعمال بالمنطقة والترويج السياحي للمحافظة.

 

وذلك بحضور النائب محمد طه الخولي، والنائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم، وسوزان مصطفى رئيس لجنة الحملات السياحية بوزارة السياحة والاثار، والدكتور محمد سامح مدير عام المحميات بالمنطقة المركزية بوزارة البيئة، وعدد من خبراء السياحة والآثار، ومدير عام السياحة بديوان عام المحافظة.

 

أشار الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تمتلك من المقومات السياحية والأثرية والبيئية ما يجعلها في مصاف المحافظات الأولى في المجالين السياحي والأثري، مؤكداً على متابعة تطوير وتأهيل المواقع الأثرية والسياحية من قبل مسئولي الآثار والسياحة بالمحافظة، بالإضافة الى الترويج والتسويق الجيد لهذه المقومات مما يعود بالنفع على المحافظة.

 

كما قام نائب محافظ الفيوم ورئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة بتفقد أعمال التطوير ومواقع الخدمات بمحمية وداى الريان، واستمعا لشرحٍ وافٍ عن المنطقة وما تتميز به، وقيمتها الأثرية والسياحية وميزاتها النسبية وتكويناتها الأرضية، ومظاهر تغير المناخ بها، فضلاً عن رصد التاريخ الطبيعي من خلال تكوينات منطقتى واديي الحيتان والريان، والغابات الشجرية المتحجرة، والكائنات الحية المندثرة من العصور الغابرة بجبل قطراني، وربط خطوط التطور الحضاري والثقافي مع التطور الطبيعي بمنطقة الشلالات ووادي الحيتان.

 

وأكد نائب المحافظ،  أهمية الترويج السياحي لمحمية وادى الريان، والعمل على إقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الثقافية بتلك المواقع مع الحفاظ على الموقع وقيمته البيئية، لافتاً إلى أن المحافظة تستضيف سنوياً عددا من المسابقات الرياضية صديقة البيئة، مثل مسابقة الباراموتور، والتزحلق على الرمال، والاحتفال باليوم العالمي للصحراء وغيرها من الرياضات والأنشطة، مؤكدا على أهمية الاستدامة فى الترويج للمواقع السياحية والأثرية المتنوعة على أرض المحافظة.

 

ولفت نائب المحافظ إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات للترويج السياحي لمحافظة الفيوم ومنها الفيوم مش بعيدة،  ومبادرة اكتشف مصر التي انطلقت من الفيوم، مؤكدا على أهمية الربط بين المحافظة و وزارتي البيئة والسياحة والآثار للاستغلال الأمثل لكافة الميزات التي تتمتع بها محافظة الفيوم، والعمل على إعداد برامج سياحية لزيارة كافة مناطق الجذب السياحي بها، ومتابعة موسم هجرة الطيور واستغلال البعدين البيئي والطبيعي لمحمية وادي الريان.

 

 

 

 

محافظ الفيوم يبحث مع رئيس هيئة الأوقاف سبل التعاون المشترك

وخلال الزيارة اطلع نائب محافظ الفيوم، ورئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة على الخريطة الإرشادية لمحمية وادي الريان، وأكد رئيس الهيئة على ضمها للأعمال التي تنشر على صفحة الوزارة، والعمل على الربط الإلكتروني بين الوزارة والمحافظة، مطالبا بعمل دليل إرشادي للمنطقة بالتنسيق بين الجانبين.

 

 

5de749a1-c22f-49ec-ba89-a39d2d226a9f
5de749a1-c22f-49ec-ba89-a39d2d226a9f
8ea9fdf6-0dc2-4076-9344-fdd3f07a10de
8ea9fdf6-0dc2-4076-9344-fdd3f07a10de
رئيس هيئة تنشيط السياحة وادى الريان الفيوم محافظ الفيوم اخبار المحافظات

ترشيحاتنا

كرم جبر: 400 مليون عربي يستخدمون التكنولوجيا.. والأفكار الإرهابية أخطر من المفرقعات ..فيديو

الرئيس السيسي يصدر قرارات بتعيين وتعديل أقدمية عدد من القضاة والمستشارين

جبر: الإعلام من ثوابت الأمن القومي ويحتل المرتبة الثانية بعد الجيوش العربية ..فيديو

رفع 18 ألف طن قمامة يوميا بشوارع القاهرة.. شاهد

موكلي لا يتحمل المبلغ.. محامي عز: المصاريف المدرسية لـ أطفال زينة تقارب مليون جنيه

كرم جبر: مصر والسعودية محور الحراك العربي.. والأجواء مهيأة لعلاقات غير مسبوقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

رغم محاولات بيراميدز .. كريم فؤاد أولى صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

أمير مرتضى يقصف جبهة الأهلى وقناة الزمالك .. تفاصيل

إجابة غريبة من محمد حسين يعقوب تثير غضب علماء الأزهر: ليس مؤهلا للفتوى

بشرى سارة للموظفين.. علاوة دورية سنوية أول يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي

حادث مأساوي.. وفاة طفل جوعاً مربوط داخل سيارة والديه لعدة أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ماكياج لافت.. يسرا اللوزي تستعرض جمالها على انستجرام

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

فيديو

تصرف مفاجئ .. كريستيانو رونالدو في موقف محرج بسبب مشروب غازي

فيديوجراف| الأمن المائي.. تضامن عربي مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ