نائب محافظ الفيوم ورئيس هيئة تنشيط السياحة يتفقدان مشروعات تطوير وادي الريان

نائب محافظ الفيوم ورئيس هيئة تنشيط السياحة يتفقدان مشروعات تطوير وادي الريان
تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، محمية وادي الريان، لمتابعة الأعمال بالمنطقة والترويج السياحي للمحافظة.
وذلك بحضور النائب محمد طه الخولي، والنائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم، وسوزان مصطفى رئيس لجنة الحملات السياحية بوزارة السياحة والاثار، والدكتور محمد سامح مدير عام المحميات بالمنطقة المركزية بوزارة البيئة، وعدد من خبراء السياحة والآثار، ومدير عام السياحة بديوان عام المحافظة.
أشار الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تمتلك من المقومات السياحية والأثرية والبيئية ما يجعلها في مصاف المحافظات الأولى في المجالين السياحي والأثري، مؤكداً على متابعة تطوير وتأهيل المواقع الأثرية والسياحية من قبل مسئولي الآثار والسياحة بالمحافظة، بالإضافة الى الترويج والتسويق الجيد لهذه المقومات مما يعود بالنفع على المحافظة.
كما قام نائب محافظ الفيوم ورئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة بتفقد أعمال التطوير ومواقع الخدمات بمحمية وداى الريان، واستمعا لشرحٍ وافٍ عن المنطقة وما تتميز به، وقيمتها الأثرية والسياحية وميزاتها النسبية وتكويناتها الأرضية، ومظاهر تغير المناخ بها، فضلاً عن رصد التاريخ الطبيعي من خلال تكوينات منطقتى واديي الحيتان والريان، والغابات الشجرية المتحجرة، والكائنات الحية المندثرة من العصور الغابرة بجبل قطراني، وربط خطوط التطور الحضاري والثقافي مع التطور الطبيعي بمنطقة الشلالات ووادي الحيتان.
وأكد نائب المحافظ، أهمية الترويج السياحي لمحمية وادى الريان، والعمل على إقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الثقافية بتلك المواقع مع الحفاظ على الموقع وقيمته البيئية، لافتاً إلى أن المحافظة تستضيف سنوياً عددا من المسابقات الرياضية صديقة البيئة، مثل مسابقة الباراموتور، والتزحلق على الرمال، والاحتفال باليوم العالمي للصحراء وغيرها من الرياضات والأنشطة، مؤكدا على أهمية الاستدامة فى الترويج للمواقع السياحية والأثرية المتنوعة على أرض المحافظة.
ولفت نائب المحافظ إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات للترويج السياحي لمحافظة الفيوم ومنها الفيوم مش بعيدة، ومبادرة اكتشف مصر التي انطلقت من الفيوم، مؤكدا على أهمية الربط بين المحافظة و وزارتي البيئة والسياحة والآثار للاستغلال الأمثل لكافة الميزات التي تتمتع بها محافظة الفيوم، والعمل على إعداد برامج سياحية لزيارة كافة مناطق الجذب السياحي بها، ومتابعة موسم هجرة الطيور واستغلال البعدين البيئي والطبيعي لمحمية وادي الريان.
وخلال الزيارة اطلع نائب محافظ الفيوم، ورئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة على الخريطة الإرشادية لمحمية وادي الريان، وأكد رئيس الهيئة على ضمها للأعمال التي تنشر على صفحة الوزارة، والعمل على الربط الإلكتروني بين الوزارة والمحافظة، مطالبا بعمل دليل إرشادي للمنطقة بالتنسيق بين الجانبين.