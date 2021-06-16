نائب محافظ الفيوم ورئيس هيئة تنشيط السياحة يتفقدان مشروعات تطوير وادي الريان

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، محمية وادي الريان، لمتابعة الأعمال بالمنطقة والترويج السياحي للمحافظة.

وذلك بحضور النائب محمد طه الخولي، والنائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم، وسوزان مصطفى رئيس لجنة الحملات السياحية بوزارة السياحة والاثار، والدكتور محمد سامح مدير عام المحميات بالمنطقة المركزية بوزارة البيئة، وعدد من خبراء السياحة والآثار، ومدير عام السياحة بديوان عام المحافظة.

أشار الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تمتلك من المقومات السياحية والأثرية والبيئية ما يجعلها في مصاف المحافظات الأولى في المجالين السياحي والأثري، مؤكداً على متابعة تطوير وتأهيل المواقع الأثرية والسياحية من قبل مسئولي الآثار والسياحة بالمحافظة، بالإضافة الى الترويج والتسويق الجيد لهذه المقومات مما يعود بالنفع على المحافظة.

كما قام نائب محافظ الفيوم ورئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة بتفقد أعمال التطوير ومواقع الخدمات بمحمية وداى الريان، واستمعا لشرحٍ وافٍ عن المنطقة وما تتميز به، وقيمتها الأثرية والسياحية وميزاتها النسبية وتكويناتها الأرضية، ومظاهر تغير المناخ بها، فضلاً عن رصد التاريخ الطبيعي من خلال تكوينات منطقتى واديي الحيتان والريان، والغابات الشجرية المتحجرة، والكائنات الحية المندثرة من العصور الغابرة بجبل قطراني، وربط خطوط التطور الحضاري والثقافي مع التطور الطبيعي بمنطقة الشلالات ووادي الحيتان.

وأكد نائب المحافظ، أهمية الترويج السياحي لمحمية وادى الريان، والعمل على إقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الثقافية بتلك المواقع مع الحفاظ على الموقع وقيمته البيئية، لافتاً إلى أن المحافظة تستضيف سنوياً عددا من المسابقات الرياضية صديقة البيئة، مثل مسابقة الباراموتور، والتزحلق على الرمال، والاحتفال باليوم العالمي للصحراء وغيرها من الرياضات والأنشطة، مؤكدا على أهمية الاستدامة فى الترويج للمواقع السياحية والأثرية المتنوعة على أرض المحافظة.

ولفت نائب المحافظ إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات للترويج السياحي لمحافظة الفيوم ومنها الفيوم مش بعيدة، ومبادرة اكتشف مصر التي انطلقت من الفيوم، مؤكدا على أهمية الربط بين المحافظة و وزارتي البيئة والسياحة والآثار للاستغلال الأمثل لكافة الميزات التي تتمتع بها محافظة الفيوم، والعمل على إعداد برامج سياحية لزيارة كافة مناطق الجذب السياحي بها، ومتابعة موسم هجرة الطيور واستغلال البعدين البيئي والطبيعي لمحمية وادي الريان.

وخلال الزيارة اطلع نائب محافظ الفيوم، ورئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة على الخريطة الإرشادية لمحمية وادي الريان، وأكد رئيس الهيئة على ضمها للأعمال التي تنشر على صفحة الوزارة، والعمل على الربط الإلكتروني بين الوزارة والمحافظة، مطالبا بعمل دليل إرشادي للمنطقة بالتنسيق بين الجانبين.

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