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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخماسي الحديث يستقر على 4 لاعبين للتأهل لأولمبياد طوكيو ..تعرف عليهم

صدى البلد

استقر اتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان على أسماء اللاعبين الأربعة الذين سيمثلون مصر فى أولمبياد طوكيو 2021 المقبل .

وقرر اتحاد الخماسي الحديث ارسال أسماء الثنائي أحمد أسامة الجندي وأحمد أشرف فى منافسات الولاد للاتحاد الدولي للعبة كممثلين لمصر فى أولمبياد طوكيو المقبل وسيكون اللاعب إسلام حامد احتياطيا فى حالة إصابة اى لاعب قبل السفر لليابان.

واستبعد اتحاد الخماسي الحديث شريف نظير المؤهل من بطولة أفريقيا وذلك وفقا للمعايير التى وضعها حيث حصد أحمد أسامة الجندي المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة العالم الأخيرة بالقاهرة وحقق أحمد أشرف المركز الرابع فى البطولة .

وفى منافسات البنات .. تأهلت بطلة الخماسي الحديث هايدي عادل للأولمبياد مباشرة وينتظر مسئولو اتحاد اللعبة إختيارات بقية الدول لم يمثلها ليأتي الدور على البطلة أميرة قنديل الحاصلة على المركز الـ 36 فى التصنيف وفقا للتوقعات .

وبذلك يكون اتحاد الخماسي الحديث قد تأهل بالحد الأقصى المسموح به لأى دولة بواقع ولدين وبنتين أسوة ببلدان أخرى مثل كوريا والمجر .

الخماسي الحديث شريف العريان هايدي عادل أحمد أسامة الجندى إسلام حامد أحمد أشرف أميرة قنديل اوليمبياد طوكيو

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