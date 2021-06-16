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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تدرس خطة تطعيم الطلاب خلال العام الدراسي المقبل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

في إطار استعدادات جامعة حلوان لمواجهة التطورات لجائحة فيروس كورونا، تم وضع خطة لإدارة الموقف من مختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية، حيث تضمنت الخطة الطبية والبيئة زيادة حملات التوعية داخل الجامعة لنشر الوعي الصحي بين الطلاب وأعضـاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وأن الحملة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، ودعمًا لجهود الدولة في ظل خطة الدولة الشاملة لحماية كافة مواطنيها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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وأوضح الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" عن استمرار حملة التطعيم بلقاح كورونا وتوافره لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالتعاون مع المسؤولين بوزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وصرح "الرفاعي" أن جامعة حلوان بدأت حملة التطعيم منذ أسبوعين وتلقت 4800 جرعة لقاح "أسترازينيكا" من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، وأنهم يناقشون الان الخطة المكملة للحملة لتوافرة للطلاب إيضا علي العام الدراسي المقبل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ووجه سيادته الشكر للطاقم الطبى الذين بذلوا كل الجهد لراحة متلقى التطعيمات والتي تمت بشكل منظم وحضاري متبعين كافة الإجراءات الإحترازية.


مؤكدًا أنه تم تخصيص مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك في الصالة المغطاة بالمبنى الرئيسي لإدارة الجامعة، تحت إشراف الدكتور كريم منتصر مدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى، وكذلك فريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور محمد ناصر نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد.

جامعة حلوان جائحة فيروس كورونا

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