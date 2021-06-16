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بين الناس

القابضة للمياه: دورة تدريبية لبناء القدرات في المجالات المالية والتجارية وخدمة العملاء

صدى البلد

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية تطوير آليات العمل بالقطاعات المالية والتجارية  وخدمة العملاء، وتسهيل وتبسيط ومرونة إجراءات التعاقد، ووضع ضوابط لضمان المحاسبة على القراءات الفعلية، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين.


وعقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، دورة تدريبية، بالتنسيق مع عدد من الخبراء والمتخصصين من هيئة "أجرو باريس تك" الفرنسية بمشاركة مدراء الإدارات المالية والتجارية وخدمة العملاء لبناء القدرات وتأهيل كوادر فى مجال خدمة العملاء والإدارات المالية والتجارية بالشركات التابعة على مستوى الجمهورية.


وشملت الدورة التدريبية مناقشة لآليات تطوير قاعدة بيانات إدارة خدمة العملاء، والتدقيق وتحديد نقاط الضعف وقوة الشركات التابعة فيما يتعلق بتقديم الخدمات للعملاء ، لتحديد المعايير التى يمكن من خلالها تطوير الخدمات التجارية والمالية.


وأكد الدكتور رفعت عبد الوهاب، رئيس البرنامج التدريبي واستشاري البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية نقل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيات المتطورة بشركات المياه الفرنسية فى تطوير وتحسين خدمة العملاء والخدمات المالية والتجارية، والتي تنعكس بشكل مباشر على المواطن.


وأضاف، أن موضوع الدورة يناقش آليات تطوير خدمة العملاء ونظام الفواتير وعدد المشتركين، وتقديم عروض من الشركات التابعة على مدار يومين مدة الدورة التدريبية، للوصول إلى أهم التوصيات والإرشادات التى يمكن تطبقيها خلال الفترة القادمة.


وأوضح جون أنطونى فابى، مدير هيئة "أجروباريس تك" الفرنسية أن أحد مخرجات الدورة التدريبية التي أطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع الهيئات الفرنسية بدعم من هيئة المعونة الفرنسية AFD وسويز Suez الفرنسية، تهدف للارتقاء بالنواحى المالية والتجارية وتطوير خدمة العملاء، وخلق قيادات مؤهلة للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.


وأشار إلى انعقاد دورة تدريبية بالقاهرة خلال الفترة من 27 يونية إلى 1 يوليو بحضور خبراء ومتخصصين من فرنسا بهدف بناء كوادر مدربة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.


وقدم الدكتور محسن عبد الجيد رئيس القطاع المالي والتجاري عرضا تقديميا مستعرضا رؤية الشركة القابضة فى الوصول إلى مستوى الصناعة العالمية فى إدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، ورسالتها لإدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير خدماتها وفقاً للمعايير المصرية على أسس اقتصادية وتنموية مستدامة.


وأوضح أن من أهم مهام الشئون التجارية هى إتمام إجراءات التعاقدات للمشتركين الجدد، وفتح الملفات والسجلات الخاصة بهم، وإدخال بيانتهم على الحاسب، وفتح سجلات للعدادات ومتابعة قراءتها، والإشراف على نظام الفواتير الخاصة باستهلاكات العملاء من المياه وتطويرها، والاشراف على تنظيم الاتصال وتبادل المعلومات بين الفروع، والمشاركة فى اعداد الدراسات التجارية، واقتراح النظم والإجراءات اللازمة لتدعيم وظيفة الرقابة والتفتيش للقضاء على التوصيلات غير القانونية.


وقال ان القطاع التجاري على تواصل مستمر مع إدارات قطاع الدعم الفني، والقطاع المالي، والمكتب الفني، الموارد البشرية، المشروعات.

مياة الشرب الصرف الصحى أجرو باريس تك خدمة العملاء القابضة لمياه الشرب

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