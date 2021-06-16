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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري يكشف سبب الفشل المتكرر لعملية الحقن المجهري.. فيديو

ياسين الفقي
ياسين الفقي

قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال: إن عمليات الحقن المجهري يلجأ لها الزوجان في حالة الصعوبة للوصول للحمل الطبيعي.

وأضاف "استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال"، خلال استضافته فى برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن عمليات الحقن المجهري تتم عن طريق شحن بويضات من الزوجة، وأخذ عينة من الحيوانات المنوية من الزوج ، سيتم يتم حقن البويضات وينتج عن ذلك الجنين.

ونصح " الفقي " أنه في حالة أن حياة الزوجين تسير بشكل طبيعي ، دون خلل ، فلا داعي لإجراء عمليات جراحية ، سوى بعد سنة.

وتابع أن عمر الزوجين يحدد نجاح أو فشل عملية الحقن المهجري ، ويفضل أن يكون الحقن المهجري للزوجين قبل 35 عاما.

وأكمل أن عملية الحقن المهجري تفشل في بعض الحالات التي تحدث بسبب الزوجين ، ومنها ارتفاع فرص المعلومات الوراثية بالحيوانات المنوية وهي التي تؤدي للفشل.

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