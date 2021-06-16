عبدالحميد بسيوني يكشف مصير اللاعبين المعاريين لطلائع الجيش

كشف عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن مصير لاعبي الفريق المعاريين من أندية مختلفة.

وأكد بسيوني، في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن هناك ٦ للاعبين سيكونوا خارج حساباته في الموسم الجديد نظرا لانتهاء عقود اعارتهم ، مشددا أن هؤلاء اللاعبين ساهموا في تحسين وضع الفريق في جدول الدوري المصري .

وأضاف أن الفريق كان يعاني من الضعف الهجومي ولكن الأمر اختلف تماما الآن، حيث أصبح يمتلك اقوي خط هجومي ، وحقق الفوز على العديد من الفرق الكبيرة.

وتابع أن مجلس الإدارة يدعم الجهاز الفني واللاعبين بشكل رائع، وهو ما أثر إيجابيا على الأداء .

وتابع أن عقد أحمد سمير مازال به موسمين ،وو ٣ مواسم في عقد مهند لاشين ، مشددا أن الإدارة أخبرت اللاعبين بإمكانية رحيلهم ولكن شرط وجود طلائع الجيش في مركز يليق به .

وتابع أن الحديث عن توقيع أي لاعب لعقود في أندية أخري أمر غير صحيح.