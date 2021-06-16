شريف سامي : 95% من المنشآت الصغيرة تعاملت مع البنوك

عرض شريف سامى ، استشارى أسواق مالية، والمسئول عن التقييم الفنى لنتائج استبيان أجراه المركز المصري للدراسات الاقتصادية على عينة من 200 شركة صغيرة ، أهم النتائج التى توصلت إليها، حيث بلغت نسبة المنشآت الصغيرة التى لديها تعاملات مع البنوك نحو 95%، وجاءت أكثر القطاعات من حيث نسبة تعامل منشآتها مع البنوك هى المقاولات والرصف، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الرقمية والالكترونيات، وقطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنسبة 100%، ثم قطاع الإنتاج الصناعى وقطاع الخدمات وقطاع التجارة والتوزيع بنسب تتراوح بين 94 و96%، ثم قطاع الزراعة وتربية المواشى والأغنام والمزارع السمكية بنسبة 85%، وتنخفض نسبة القروض من حجم المنتجات المصرفية التى تتعامل فيها المنشآت الصغيرة مع البنوك ممثلة 10% فقط.

وأشارت الدراسة إلى أن 21% من المنشآت التي شملها الاستبيان تتعامل مع البريد المصري فيما يخص الخدمات المالية التى يقدمها، وترتفع هذه النسبة فى الدلتا مقارنة بباقى المناطق الجغرافية، وأظهرت انخفاض نسبة المنشآت التى لديها دراية بالأدوات والخدمات المالية غير المصرفية خاصة التخصيم، حيث إن 32% فقط من منشآت العينة لديها دراية بهذا النوع من التمويل، و55% لديهم دراية بخدمات التأجير التمويلى، فى حين ترتفع نسبة الوعى بوجود خدمات التمويل العقارى إلى 65%.

وجاءت أسباب عدم تعامل المنشآت الصغيرة مع البنوك ومؤسسات التمويل غير المصرفى فى الحصول على تمويل، متمثلة فى عدم احتياج المؤسسة لتمويل بنسبة 36%، يليها الشروط والأوراق المطلوبة غير مناسبة أو معقدة بنسبة 23%، وجاء الحرج الشرعى كآخر سبب بنسبة 8% فقط.

وكشف الاستبيان أن 41% من منشآت العينة لم تتعامل مع شركات تأمين من قبل، وجاء ارتفاع تكلفة التغطية التأمينية على رأس أسباب عدم تعامل المنشآت مع شركات التأمين بنسبة 26%، يليها عدم العلم بالتغطيات التأمينية التى تناسب المنشأة بنسبة 15%، ويرى 15% أن الشركة لا تحتاج إلى تأمين، فى حين قال 13% أنه لا يثق فى شركات التأمين وأنها فى حالة حدوث الخطر المؤمن عليه ستسدد التعويض.

وأشار الاستبيان إلى أن 74% من المنشآت التى تتعامل مع البنوك تستخدم التطبيقات الرقمية، وترتفع هذه النسبة فى الصعيد بشكل أكبر إلى 82.6%، فى حين أن 34% من منشآت العينة لا تتعامل إطلاقا من خلال وسائل الدفع الالكترونية.

وأوضح الاستبيان أن نحو 9.1% من المؤسسات المالية لا يوجد لها أى تعامل مع المنشآت الصغيرة، وجاء على رأس العوائق التى تواجه المؤسسات المالية فى التعامل مع هذه المنشآت – من وجهة نظر المؤسسة المالية – هو الحرج الشرعى بنسبة 20%، يليه ارتفاع مخاطر التعامل مع المنشآت الصغيرة بصورة كبيرة لا تتناسب مع العوائد المتوقعة من هذا العمل.