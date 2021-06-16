عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الجمعة.. ختام المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية بالقلعة

مهرجان الطبول
مهرجان الطبول

تختتم فعاليات  المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية فى دورته الثامنة برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان يوم الجمعة المقبل الموافق 18 يونيو وذلك على مسرح بئر يوسف بالقلعة فى تمام الساعة الثامنة مساءً تحت شعار " حوار الطبول من أجل السلام" ، حيث تحل دولتا كولومبيا وجنوب السودان ضيفا شرف المهرجان.


تشهد دورة هذا المهرجان مشاركة متميزة من 30 فرقة من الدول " كولومبيا- الفلبين- اندونسيا- السودان- جنوب السودان- بنجلاديش- باكستان- اليمن- الكونغو الديمقراطية- فلسطين، بالإضافة لمصر وسوريا وبعض الجاليات الأجنيية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها، بالإضافة الى إقامة ورشة فنية دولية، حيث تُشارك فيها جميع الفرق فى حوار فنى بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور فى معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام بقيادة رئيس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح.


يقيم المهرجان  وزارة الثقافة وقطاعاتها متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمى الأمين العام للمجلس ، صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب، وقطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال ، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ، وبالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة، والتنشيط السياحى، ووزارة الشباب والرياضة ، محافظة القاهرة والبنك الأهلى وبنك مصر.


يُكرم المهرجان دولة الفلبين بمناسبة مرور 75 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، ومن مصرالفنان الكبير "عصمت داوستاشى"و الفنانه "محاسن الحلو"، من السودان "الفنان عبد القادر سالم"، من السنغال "الفنان دودونداى روز، كما يكرم المهرجان باباتوندى أو لاتونجى " أمريكى نيجيرى"، ومن كولومبيا "توتولامومبوسينا ،  لاقى  المهرجان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى ووسائل الإعلام, على مدار أيام المهرجان .                               

فعاليات المهرجان الدولى للطبول الفنون التراثية ختام مهرجان الطبول الفنان انتصار عبد الفتاح مهرجان الطبول

ترشيحاتنا

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة سب وقذف مرتضى منصور

كرم جبر: 400 مليون عربي يستخدمون التكنولوجيا.. والأفكار الإرهابية أخطر من المفرقعات ..فيديو

الرئيس السيسي يصدر قرارات بتعيين وتعديل أقدمية عدد من القضاة والمستشارين

جبر: الإعلام من ثوابت الأمن القومي ويحتل المرتبة الثانية بعد الجيوش العربية ..فيديو

رفع 18 ألف طن قمامة يوميا بشوارع القاهرة.. شاهد

موكلي لا يتحمل المبلغ.. محامي عز: المصاريف المدرسية لـ أطفال زينة تقارب مليون جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

رغم محاولات بيراميدز .. كريم فؤاد أولى صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

أمير مرتضى يقصف جبهة الأهلى وقناة الزمالك .. تفاصيل

إجابة غريبة من محمد حسين يعقوب تثير غضب علماء الأزهر: ليس مؤهلا للفتوى

بشرى سارة للموظفين.. علاوة دورية سنوية أول يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي

موكلي لا يتحمل المبلغ.. محامي عز: المصاريف المدرسية لـ أطفال زينة تقارب مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ماكياج لافت.. يسرا اللوزي تستعرض جمالها على انستجرام

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

فيديو

تصرف مفاجئ .. كريستيانو رونالدو في موقف محرج بسبب مشروب غازي

فيديوجراف| الأمن المائي.. تضامن عربي مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ