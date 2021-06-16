بوجبا: روديجر عضني "براحة" ولست من يصيح لمعاقبته

أكد بول بوجبا لاعب خط وسط المنتخب الفرنسي، إنه لا يرغب في تعرض اللاعب الألماني أنطونيو روديجر لعقوبة، وذلك بعدما قام روديجر بـ "عضه" خلال مباراة المنتخبين الألماني والفرنسي ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) مساء أمس الثلاثاء.

ولم يتخذ حكم الساحة أو حكم الفيديو المساعد أي إجراء بشأن هذا الحادث خلال المباراة.

وقال بوجبا في تصريحات صحفية: "هو صديقي. وأنا لست الشخص الذي يصيح من أجل بطاقة (للاعب منافس). أعتقد أنه عضني بشكل خفيف، وهو شيء ودي، نحن نعرف بعضنا البعض جيدا."

وجاء تصرف روديجر مدافع تشيلسي مع بوجبا نجم مانشستر يونايتد قبيل نهاية الشوط الأول، وفي نهاية المباراة، تعانق اللاعبان.

وفازت فرنسا على ألمانيا بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور مجموعات، بطولة يورو 2020.

ونال بول بوجبا جائزة أفضل لاعب في المباراة على أدائه الرائع، خلال فوز منتخب بلاده على نظيره الألماني.