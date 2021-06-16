الرئيس السيسي يصدر قرارات بتعيين وتعديل أقدمية عدد من القضاة والمستشارين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٢١ بتعيين السيد محمد حسن عاشور قاضيا بمحكمة استئناف المنصورة في دوره العادي اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى.



كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠٢١ بتعديل أقدمية السيد مصطفى يحي عبدالحميد المستشار المساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة، في درجة مستشار مساعد من الفئة (ب).



وأصدر الرئيس السيسي أيضا قرار رقم ٢٤٥ لسنة ٢٠٢١ بتعديل أقدمية كل من المستشارين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهم: يونس محمد الرخاوي ومحمد إبراهيم موسى ووليد محمود المرسي.



نشرت القرارات في الجريدة الرسمية.