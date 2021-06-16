عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جحود الأبناء

أولاده رفضوا استلام جثته .. حكاية عم محمد من الشارع الي دار بسمة للإيواء بالشرقية

عم محمد
عم محمد

خلال سنوات وأيام ظل العم "محمد" جالسا في الشوارع والطرقات يأمل ان يري أبنائه والذين تخلو عنه ولكن دون جدوي حتي تمكن أعضاء فريق بسمة للإيواء بمحافظة الشرقية من إنقاذه وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية له منذ قرابة العامين ونصف دون أن يتخلوا عنه ولو للحظة .

 

“نفسي أشوف أولادي وياريت تنشرو صوري علشان يعرفو اني موجود معاكم ويجيو يأخذوني وأعيش معاهم” ..تلك كانت الكلمات التي دائما ما يرددها عم محمد خلال فترة مكوثه داخل دار بسمة لإيواء المشردين ، وبالرغم من تمكن أعضاء الدار من الوصول الي أرقام أحد أفراد اسرته الا انهم رفضوا الحضور من أجله.

 

هذا هو ما عبر عنه منشور تم نشرة عبر الصفحة الخاصة بدار بسمة لإيواء المشردين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي جاء كالأتي..

فاكرين عمو محمد الي كان نفسه ولاده يشوفوه عشان يرجع يعيش وسطهم للأسف وصلنا لأولاده تعالوا نعرف للأسف ليه..

عم محمد زي ناس كتير جدا الدنيا ضاقت بيه لحد ما أصبح مشرد في الشارع. قعد يدور في وشوش الناس يمكن يلاقي ولاده يضموه ويرجعوه تأني وسطهم ..

 

قضي ليالي كثيره علي ارصفه الشوارع يجوع لكن ينحرج يطلب لقمه يسد بيها جوعه كما قال ..عمو محمد كان نفسه أننا ننزل صورته يمكن ولاده يشوفوه ويأخذوه يعيش معهم ما تبقي من العمر وبالفعل أخذنا البيانات وتم النشر عنه ليدلنا أهل الخير عن رقم تواصل لابنه 

تم التواصل معه  المكالمة عباره عن خلوه عندكم مش عايزينه وعند محاوله الفريق معهم عشان بس يشوفه تم فصل المكالمه دون رد.

للاسف عم محمد أصيب بجلطة علي زعله أنه مش عارف يوصل لأولاده في نفس الوقت مش قادرين نعرفه أننا توصلنا معاهم ورفضوه.

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

فيما لم ينته الأمر عند هذا الحد ولكن سرعان ما تم نشر منشور أخر عبر الصفحة ولكن هذه المرة أعلنوا فيه  وفاه عم محمد نتيجة إصابته بجلطة حزنا علي عدم اهتمام أبنائه به وجاء المنشور كالاتي :

"فاكرين عم محمد الي كان نفسه يشوف ولاده وأصيب بجلطه من زعله أنه مش عارف يشوفهم و ولاده يرفضوا يستلموه عم محمد دلوقت محتاج انكم جميعا تدعو له بالرحمة والمغفره 

توفي إلي رحمه الله تعالي عم محمد ع"كان طول ما هو قاعد في الشارع كان بيدور في وشوش الناس علي ولاده ببالغ الأسى والحزن إن القلب ليعتصر ألماً لفقدك ".

197644968_3439468596155915_2118166902486701435_n
197644968_3439468596155915_2118166902486701435_n
200399956_3439468569489251_5290891823529801011_n
200399956_3439468569489251_5290891823529801011_n
200541438_3439468582822583_6526676204086984672_n
200541438_3439468582822583_6526676204086984672_n
محافظة الشرقية جلطة الأبناء فيس بوك الشرقية المشردين بسمة للإيواء

ترشيحاتنا

بعد تصديق السيسي.. حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ترحيل بريطاني زور شهادة اختبار فيروس كورونا لدخول مصر

القومي للطفولة : الطفل المصري يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية

أول تعليق من سيدة ميزار كفيفة العريش بعد تسلمها شقة هدية من الرئيس السيسي

لمكافحة إساءة الاستخدام.. تويتر تختبر المزيد من عناصر التحكم

الإقبال الكبير على وحدات «نور» تتويج لخبرة وتاريخ مجموعة طلعت مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

يورو 2020.. بوجبا يبعد زجاجة خمر من أمامه خلال المؤتمر الصحفي.. فيديو وصور

رغم محاولات بيراميدز .. كريم فؤاد أولى صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفي

موكلي لا يتحمل المبلغ.. محامي عز: المصاريف المدرسية لـ أطفال زينة تقارب مليون جنيه

إجابة غريبة من محمد حسين يعقوب تثير غضب علماء الأزهر: ليس مؤهلا للفتوى

أولاده رفضوا استلام جثته .. حكاية عم محمد من الشارع الي دار بسمة للإيواء بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور أول حالة .. كل ما تريد معرفته حول الفطر الأخضر

بـ ماكياج لافت.. يسرا اللوزي تستعرض جمالها على انستجرام

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

فيديو

حال الطلاق .. مقترح حصول المرأة على نصف ثروة الزوج

تصرف مفاجئ .. كريستيانو رونالدو في موقف محرج بسبب مشروب غازي

فيديوجراف| الأمن المائي.. تضامن عربي مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ