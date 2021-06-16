أولاده رفضوا استلام جثته .. حكاية عم محمد من الشارع الي دار بسمة للإيواء بالشرقية

جحود الأبناء

خلال سنوات وأيام ظل العم "محمد" جالسا في الشوارع والطرقات يأمل ان يري أبنائه والذين تخلو عنه ولكن دون جدوي حتي تمكن أعضاء فريق بسمة للإيواء بمحافظة الشرقية من إنقاذه وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية له منذ قرابة العامين ونصف دون أن يتخلوا عنه ولو للحظة .

“نفسي أشوف أولادي وياريت تنشرو صوري علشان يعرفو اني موجود معاكم ويجيو يأخذوني وأعيش معاهم” ..تلك كانت الكلمات التي دائما ما يرددها عم محمد خلال فترة مكوثه داخل دار بسمة لإيواء المشردين ، وبالرغم من تمكن أعضاء الدار من الوصول الي أرقام أحد أفراد اسرته الا انهم رفضوا الحضور من أجله.

هذا هو ما عبر عنه منشور تم نشرة عبر الصفحة الخاصة بدار بسمة لإيواء المشردين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي جاء كالأتي..

فاكرين عمو محمد الي كان نفسه ولاده يشوفوه عشان يرجع يعيش وسطهم للأسف وصلنا لأولاده تعالوا نعرف للأسف ليه..

عم محمد زي ناس كتير جدا الدنيا ضاقت بيه لحد ما أصبح مشرد في الشارع. قعد يدور في وشوش الناس يمكن يلاقي ولاده يضموه ويرجعوه تأني وسطهم ..

قضي ليالي كثيره علي ارصفه الشوارع يجوع لكن ينحرج يطلب لقمه يسد بيها جوعه كما قال ..عمو محمد كان نفسه أننا ننزل صورته يمكن ولاده يشوفوه ويأخذوه يعيش معهم ما تبقي من العمر وبالفعل أخذنا البيانات وتم النشر عنه ليدلنا أهل الخير عن رقم تواصل لابنه

تم التواصل معه المكالمة عباره عن خلوه عندكم مش عايزينه وعند محاوله الفريق معهم عشان بس يشوفه تم فصل المكالمه دون رد.

للاسف عم محمد أصيب بجلطة علي زعله أنه مش عارف يوصل لأولاده في نفس الوقت مش قادرين نعرفه أننا توصلنا معاهم ورفضوه.

فيما لم ينته الأمر عند هذا الحد ولكن سرعان ما تم نشر منشور أخر عبر الصفحة ولكن هذه المرة أعلنوا فيه وفاه عم محمد نتيجة إصابته بجلطة حزنا علي عدم اهتمام أبنائه به وجاء المنشور كالاتي :

"فاكرين عم محمد الي كان نفسه يشوف ولاده وأصيب بجلطه من زعله أنه مش عارف يشوفهم و ولاده يرفضوا يستلموه عم محمد دلوقت محتاج انكم جميعا تدعو له بالرحمة والمغفره

توفي إلي رحمه الله تعالي عم محمد ع"كان طول ما هو قاعد في الشارع كان بيدور في وشوش الناس علي ولاده ببالغ الأسى والحزن إن القلب ليعتصر ألماً لفقدك ".

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