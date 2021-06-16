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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يستقبل 27% من الصادرات ويستحوذ على 34% من إجمالي الواردات

الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 30% من تجارة مصر الخارجية.. تفاصيل

تجاة مصر الخارجية
تجاة مصر الخارجية

قال الوزير المفوض ناصر حامد مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، إن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي الأول لمصر حيث يستحوذ على 30% من حجم تجارة مصر الخارجية ويستقبل 27% من صادرات مصر، فيما يستحوذ على  34% من إجمالي واردات مصر من العالم الخارجي.


وأضاف حامد - خلال الندوة الإلكترونية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعنوان (اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بين الواقع والتطبيق) اليوم /الأربعاء/ - أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي شاملة بريطانيا خلال العام الماضي، سجلت نحو 26.4 مليار يورو منها 7.2 مليار يورو صادرات مصرية بتراجع 21% نتيجة تداعيات كورونا والتي أثرت على حركة التجارة العالمية.

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وأوضح أن عام 2019 شهد أعلى معدل ارتفاع للصادرات المصرية لدول الاتحاد خلال الفترة من (2015 - 2020)، حيث أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر من دول الاتحاد، وبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو 1.6 مليار يورو.


ولفت إلى أنه يأتي بعد ذلك دول (ألمانيا - فرنسا - أسبانيا - اليونان) والتي تستحوذ على نحو 50% من حجم التبادل التجاري لمصر مع الاتحاد، ثم يأتي بعد ذلك كل من (هولندا - بلغاريا - بلجيكا)، موضحا أن الاتحاد الأوروبي هو المستثمر الأكبر لمصر بحجم استثمارات بلغ 16 مليار دولار في مختلف القطاعات والمجالات ويزيد هذا الرقم بإضافة استثمارات الغاز والبترول، منوهًا بأن بريطانيا تستحوذ على 33% من حجم استثمارات الاتحاد بمصر، وتستحوذ هولندا على 23% من حجم الاستثمارات، وتستحوذ إيطاليا على 9%، وفرنسا على 8%، وإسبانيا على 7%، وألمانيا على 4%، وبلجيكا ولوكسمبرج على 8%.


وحول قطاع الصناعات الغذائية، قال حامد إنه بالرغم من ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية لأسواق دول الاتحاد لتبلغ في 2020 نحو 450 مليون يورو مقابل 420 مليون يورو خلال 2019، ولكن هيكل الصادرات المصرية ما زال محدودا وأغلبه في (التوابل - الأعشاب - الخضروات المجمدة والمجففة - مولاس القصب - قصب السكر والبنجر - زيت الزيتون - مركزات الطماطم - العصائر)".


وأضاف:  لدينا بعض التحديات في تصدير الألبان ومنتجاتها، ومنتجات اللحوم ومصنعاتها، كما نواجه منافسة شرسة مع المنتجات المغربية والتي ترتبط مع دول الاتحاد باتفاقيات تجارة حرة".


وأوضح أن كثيرا من المصدرين المصريين ليس لديهم إلمام كاف بالاشتراطات الصحية والبيئة والتعبئة والتغليف، ونسب متبقيات المبيدات الأمر الذي دفع الاتحاد لفرض فحص 10% من الشحنات في الموانئ مما تمثل تكلفة إضافية على المستوردين والمصدرين.


وأكد حامد أن دول الاتحاد الأوروبي تشدد في المواصفات والاشتراطات الخاصة وتقوم بتغيير الاشتراطات الخاصة بالصحة النباتية من حين لآخر بدعوى الحفاظ على صحة المستهلك مما يتطلب أن يكون المنتج المصري على إطلاع دائم الاشتراطات، خاصة أن الفترة الأخيرة بها توجه نحو الأغذية الطبيعية والعضوية بشكل متزايد.

الاتحاد الأوروبي حماية المستهلك التبادل التجاري صادرات مصر التمثيل التجارى واردات مصر

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