لعدم إجادته السباحة .. مصرع تباع غرقاً بمياه ترعة المنصورية في الدقهلية

لقي "تباع نقل" مصرعه غرقًا بمياه ترعة "المنصورية" أمام قرية "سلكا " مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتبين نزوله للاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي بها غرقًا ونقلت جثته إلي مستشفي المنصورة الدولي.



وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة "المنصورية" المارة أمام قرية "سلكا" دائرة المركز.



وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ تم اانتشال الجثمان وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو "علاء عبدالعزيز محمود" 27 عامًا، تباع نقل ، ومقيم قرية "السدس" دائرة مركز الإبراهيمية شرقية بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم اجادته السباحة جرفه التيار وتوفي بها غرقا، وتم نقله الى مستشفى المنصورة الدولى بمناظرة الجثمان تبين انه يرتدي "شورت داخلي" وعثر علي ملابسه على شاطئ الترعه المشار اليها وتبين عدم وجود ثمة اصابات ظاهرية.



وبسؤال شاهد الواقعة المدعو محمد مصطفى محمد محمد 34 عامًا، سائق نقل، ومقيم قرية السدس دائرة مركز الإبراهيمية - شرقية قرر بأنه حال توقفه والمتوفى على جانب الطريق بالسيارة قيادته رقم ( ط ع ی 4289 نقل ) قاما بالنزول لمياه الترعة المشار إليها للااستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفة التيار وتوفي غرقاً، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك .



وجار تحرير المحضر اللازم واستدعاء أحد من أهلية المتوفي لسؤاله، والعرض على النيابة العامة .