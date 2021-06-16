لعدم إجادته السباحة .. مصرع تباع غرقاً بمياه ترعة المنصورية في الدقهلية
لقي "تباع نقل" مصرعه غرقًا بمياه ترعة "المنصورية" أمام قرية "سلكا " مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتبين نزوله للاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي بها غرقًا ونقلت جثته إلي مستشفي المنصورة الدولي.
وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة "المنصورية" المارة أمام قرية "سلكا" دائرة المركز.
وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ تم اانتشال الجثمان وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو "علاء عبدالعزيز محمود" 27 عامًا، تباع نقل ، ومقيم قرية "السدس" دائرة مركز الإبراهيمية شرقية بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم اجادته السباحة جرفه التيار وتوفي بها غرقا، وتم نقله الى مستشفى المنصورة الدولى بمناظرة الجثمان تبين انه يرتدي "شورت داخلي" وعثر علي ملابسه على شاطئ الترعه المشار اليها وتبين عدم وجود ثمة اصابات ظاهرية.
وبسؤال شاهد الواقعة المدعو محمد مصطفى محمد محمد 34 عامًا، سائق نقل، ومقيم قرية السدس دائرة مركز الإبراهيمية - شرقية قرر بأنه حال توقفه والمتوفى على جانب الطريق بالسيارة قيادته رقم ( ط ع ی 4289 نقل ) قاما بالنزول لمياه الترعة المشار إليها للااستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفة التيار وتوفي غرقاً، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك .
وجار تحرير المحضر اللازم واستدعاء أحد من أهلية المتوفي لسؤاله، والعرض على النيابة العامة .