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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فى تصادم دراجتين ناريتين.. مصرع عامل وإصابة طالب بأجا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي عامل مسن مصرعه وأصيب طالب بنزيف في المخ وكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر حادث تصادم دراجتين ناريتين "موتوسيكلين" بالمواجهة قيادة كل منهما، وذلك علي طريق "أجا - منشاة الأخوة" بمحافظة الدقهلية.

 

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول كل من عزت محمد المرسى سيد أحمد، 67 عاما، عامل ، مقيم قرية "برج النور الحمص" دائرة المركز "جثة هامدة - ادعاء حادث طريق"، ومحمود محمود السيد سلامة السيد، 20 عاما، طالب، مقيم عزبة "خلف "دائرة المركز، مصابا بكسر مضاعف بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ "ولا يمكن استجوابه"، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي.


وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال كل من نجل المتوفى محمد عزت محمد المرسی، 41 عاما، عامل، مقيم قرية "برج النور الحمص، ووالد المصاب السيد سلامة السيد، 62 عاما، بالمعاش، ومقيم عزبة "خلف"، قررا وقوع حادث تصادم بين الدراجتين الناريتين قيادة كل من المذكورين حال سيرهما على طريق "أجا - منشاة الأخوة" دائرة المركز، نتيجة اختلال مقود الدراجة بيد كل منهما وإصطدامهما بالمواجهة وحدوث إصابتهما ووفاة الأول على أثر ذلك، ولم يتهما أحدًا  بالتسبب في ذلك، وقام الأهالي بنقل الدراجتين إلى محل إقامتهما.


تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/9513 جنح مركز أجا، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

مصرع عامل مسن دراجة اجا الدقهلية

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