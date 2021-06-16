أول تعليق من سيدة ميزار كفيفة العريش بعد تسلمها شقة هدية من الرئيس السيسي

سلم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، سيدة ميزار من أصحاب البصيرة ، وحدة سكنية هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بديوان عام المحافظة ، اليوم بحضور المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.



وأكد المحافظ اهتمام الرئيس السيسي بحالة السيدة ومنحها الشقة وتم إنهاء كافة الإجراءات وسداد ثمن الشقة وقيمة عداد المياه والكهرباء



ووجهت سيدة ميزار الشكر للرئيس السيسي علي استجابته لها ومنحها شقة مؤكدة حرص واهتمام الرئيس بذوي الاحتياجات الخاصة واستجابته لمطالبهم. ، مشيرة إلى أنها سعدت كثيرا عندما استلمت مفتاح الشقة من المحافظ .



وقال المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، إنه تم استكمال جميع الإجراءات اللازمة لحصول السيدة المستفيدة على الشقة التى أهداها لها الرئيس عبدالفتاح السيسى .



وأضاف وكيل وزارة الإسكان، أنه تم تحرير العقد وتجهيزه للتوقيع وتسليم السيدة الشقة المخصصة لها فى ديوان عام المحافظة، وسيقوم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتسليمها مفتاح شقتها الجديدة، وهى مكونة من 3 غرف على مساحة 90 مترا دور أول بعمارات الإسكان الاجتماعى فى حى العبور بالعريش.



وقال المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، أن ثمن الشقة بلغ 198450 جنيها شاملة وديعة الصيانة، مضيفا أنه تم دفع ثمنها نقدا عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي لصندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان.