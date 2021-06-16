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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شوبير ينعى شقيقه بكلمات مؤثرة: انت مكنتش اخويا بس ده انت ابني وصاحبي

صدى البلد

وجه الاعلامى أحمد شوبير ونجم الاهلى الاسبق رسالة مؤثرة إلى شقيقه الراحل عصام شوبير عضو مجلس إدارة نادي طنطا والذى وفاته المنية أول أمس.

 

وقال أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “بص بقه ياعم عصام انا بقالي يومين في طنطا ومش عارف اشوفك وامبارح كان في عزاء وانا حضرته وطول الوقت عمال ادور عليك ومش لاقيك علي غير العادة بذمتك ينفع كده !!!! هو انا موحشتكش ولا ايه!!! عمرك ماعملتها ابدا ياحبيبي”.

 

وأضاف: “وبعدين ياعم عصام لو انت مشغول اوى كده طب تليفون الصبح بتاع كل يوم اهون عليك متتصلش بيا النهارده!!! دي اول مره تحصل منك واحشني اوى ياحبيبى انت عارف انك مش اخويا بس ده انت ابني وصاحبي ولا انت مش عارف كده ولا ايه؟؟؟”.

 

يذكر أن عدد كبير من نجوم الفن والرياضة حرص على تقديم واجب العزاء للكابتن أحمد شوبير في وفاة شقيقه عصام شوبير عضو مجلس إدارة نادي طنطا.

 

وشهد العزاء الذي أقيم بمسقط رأس الفقيد بمدينة طنطا حضور الكابتن طاهر أبو زيد و محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وسيف زاهر ووفد من النادي الاهلي ونادي الزمالك ولفيف من نجوم الرياضة.

 

وتوفى مساء الاثنين عصام شوبير عضو مجلس إدارة نادي طنطا وشقيق الإعلامي ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير.

 

وكتب شوبير ناعياً شقيقه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا اليه راجعون .. البقاء والدوام لله.. توفى الى رحمة الله تعالى أخي الصغير وحبيبي عصام”.

 

احمد شوبير

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