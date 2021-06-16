تحت ضغط مبيعات الأسهم القيادية.. تراجع مؤشرات البورصة في ختام التعاملات

1.2 مليار جنيه قيمة التداول على 421.6 مليون سهم

تراجع 11 قطاعا بـ البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها البنوك والعقارات والأغذية والمشروبات والتبغ والتجارة والموزعون وخدمات النقل والشحن والخدمات التعليمية والمالية غير المصرفية والمقاولات والإنشاءات الهندسية والمنسوجات والسلع معمرة ومواد البناء والورق ومواد التعبئة والتغليف.

وارتفعت قطاعات الموارد الأساسية والرعاية الصحية والأدوية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والسياحة والترفيه والطاقة والخدمات المساندة.

وبلغت قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1.2 مليار جنيه على الأسهم المقيدة داخل المقصورة من خلال كمية تداول بلغت 421.6 مليون سهم بتنفيذ 44.368 ألف صفقة.

وتراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة وسط مبيعات محلية مكثفة من جانب المستثمرين المصريين مقابل مشتريات أجنبية وعربية.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 9880 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12396 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3862 نقطة.



وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2236 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة.