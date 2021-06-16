بشروط.. عودة صلاة الجنائز في المساجد بالسعودية

أصدر وزير الشئون الإسلامية والدعوة السعودي، الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، تعميمًا بشأن إقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، نص التعميم على أن تكون الصلاة على الجنائز في المساجد والجوامع وفق عدد من الاشتراطات، خاصة مع ورود تحديث للبروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها من قبل هيئة الصحة العامة في ضوء استمرار جائحة كورونا.

وتتضمن الشروط أن يكون للمسجد عدة أبواب، وأن يتم استخدام كل الأبواب في حال وجود جنازة، ويخصص باب لنقل الجنازة، ويُسْمح فقط لذوي المتوفى بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص.

كما يتم تخصيص صف لتلقي العزاء بالمسجد، ووضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفى والمعزين، بحيث يفصل بينهم مسافة مترين، وتخصيص أكثر من مشرف بالمسجد؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات وتنبيه المصلين على عدم مخالفتها، كما يجب أن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة، وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة.

وتضمن التوجيه أن يتم التواصل بين فروع الوزارة وفروع وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان للتنسيق بين مغاسل الموتى التي تقع تحت إشرافهم مع المشرفين المكلفين في المساجد والجوامع؛ لضمان عدم زيادة عدد الجنائز التي يصلى عليها في المسجد الواحد على 3 جنائز في الوقت الواحد.