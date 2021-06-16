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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تستوعب ٦ ملايين مواطن.. برلماني: العاصمة الإدارية نقلة حضارية للمستقبل

النائب سيد الكرماوي
النائب سيد الكرماوي

قال النائب سيد الكرماوي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العاصمة الإدارية هى واحدة من أكبر المشاريع العملاقة والضخمة ليس في مصر فقط، ولكن في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

 

واضاف الكرماوي، خلال تصريحات له اليوم، أن العاصمة الإدارية نقلة حضارية كبيرة في تاريخ مصر الحديث، ومن المنتظر أن تستوعب نحو 55 ألف موظف ونحو 6.5 ملايين مواطن، سينعمون بالسكن في مدينة عصرية للغاية، صممت بأفضل المعايير الحديثة.

 

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وأكد عضو إسكان البرلمان، أن مثل هذه المشاريع الضخمة، ما كانت مصر لتقوم بها أو تفكر فيها لولا وجود مثل هذه القيادة الرشيدة الواعية على صدر الدولة المصرية.

 

وكشف أن اختيار موقع العاصمة الإدارية، كان ذكيًا للغاية وبعناية شديدة، فهى على بعد 45 كيلو متر من القاهرة ومدينة السويس التي تحتضن أهم ممر ملاحي في العالم.

 

وشدد على أن العاصمة الادارية الجديدة هى أمل الأجيال القادمة وتُحسب فكرتها وإنشاءها للرئيس السيسي، موضحا أن توقيت البدء في انشاءها، كان مميزا لتُحيي الأمل في نفوس ملايين المصريين، الذين عانوا تحت حكم العام الأسود لجماعة الإخوان المسلمين.

مجلس النواب وزير القوى العاملة العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة إسكان البرلمان

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