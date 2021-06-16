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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محمد الحصري: جهود مصر تفتح المجال أمام تدشين تكتل اقتصادي أفريقي عملاق

القارة الافريقية
القارة الافريقية

أكد الدكتور محمد الحصري، عضو مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أن القطاع الخاص المصري لديه رغبة أكيدة في تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية نظرًا لما تملكه من ثروات طبيعية وفرص استثمارية واعدة، مشيدًا بانفتاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو القارة السمراء والذي يفتح المجال أمام تدشين تكتل اقتصادي عملاق على غرار السوق الأوروبية المشتركة.

 

وقال "الحصري"، في تصريح على هامش مشاركته بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الافريقية، الذي اختتم أعماله بمدينة شرم الشيخ، إن الشركات المصرية مهتمة بشكل كبير بزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة والذي لا يرتقي لحجم العلاقات أو القرب الجغرافي.

 

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وأكد "عضو مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى"، أن زيادة معدلات التبادل التجاري بين رجال الأعمال في مصر ونظرائهم في الدول الأفريقية يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم العلاقات الاقتصادية في القارة، بما يدعم توجهات الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الحكومات الأفريقية، مؤكدًا أن أفريقيا تبقى بلاشك هي المستقبل الحقيقي للاقتصاد المصري.

 

وأشار "الحصري"، إلى أن منتدى هيئات الاستثمار في أفريقيا ناقش بكل جدية كيفية الاستفادة من التجربة المصرية الأخيرة، باستخدام الشركات المصرية صاحبة المخزون من الخبرات في دعم الدول الأفريقية وكذلك كيفية استفادة مصر من المواد الخام التي تملكها القارة الافريقية من خلال اتفاقيات تعاون تحقق المصالح المشتركة.
 

القطاع الخاص القارة السمراء هيئات الاستثمار الافريقية مصطفى مدبولي مجلس الأعمال المصرى الشركات المصرية

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