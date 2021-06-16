هنا شيحة ضمن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في دورتها الخامسة، والتي ستعقد خلال الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري، وتضم اللجنة في عضويتها الممثلة هنا شيحة والمخرجة اليونانية إيوانا كريونا والمخرج السوري روش عبد الفتاح.

هنا شيحة بمهرجان أسوان

هنا شيحة حصلت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في التمثيل والإخراج، واقتحمت الشاشة الفضية في سن العشرين من خلال دورها في مسلسل "البر الغربي" عام 2002، وقد أثار هذا الظهور سلسلة من العروض السينمائية والتلفزيونية بما في ذلك فيلم المخرج خالد الحجر "حب البنات".



حاول المخرجزن حصر هنا شيحة في أدوار البنت الجميلة، وحرصا منها على اقتحام مساحات أوسع نطاقا، كان التحول من خلال دور جديد في مسلسل "شارع عبد العزيز"، وفي عام 2016 تم اختيارها لدور البطولة في فيلم محمد خان الروائي الطويل "قبل زحمة الصيف".

لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير

إيوانا كريونا من مواليد اليونان، وهي حاصلة على درجتي البكالوريوس والماجستير في الدراسات السينمائية وتاريخ الفنون من جامعة فراي في برلين، وبدأت تجربتها في المهرجانات عام 2009، في مهرجان سالونيك السينمائي الدولي، واستمرت مع مهرجان سالونيك للأفلام الوثائقية، وفي عام 2021 كانت عضوا في لجنة الاختيار في مهرجان فيلم أو كلوك الذي تأسس حديثًا، ومنذ عام 2016، تعمل كمستشارة سيناريو حيث تشرف على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأفلام الروائية الطويلة الدولية، كما تشمل خبرتها المهنية إنتاج وتوزيع الأفلام، وقد أخرجت ثلاثة أفلام قصيرة، فاز آخرها بمنحة تمويل عام 2021 من قبل هيئة الإذاعة العامة اليونانية.

ويعمل المخرج روش عبد الفتاح مديراً فنياً لمهرجان روتردام للسينما العربية، وهو مؤسس CMENA.nl وهي منصة إلكترونية للسينما من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنهى تعليمه السينمائي في أكاديمية سانت جوست للفنون في بريدا - هولندا عام 2006، وحاليا يعمل في إنتاج الفيديو في أوروبا والشرق الأوسط كفنان مستقل.

يذكر أن مهرجان أسوان يعقد بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة بلان، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة أكت، ويكرم في الافتتاح النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة دنيا سمير غانم، فيما يكرم في الختام المخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائي منى البنداري.