ترحيل بريطاني زور شهادة اختبار فيروس كورونا لدخول مصر

رغبة في الوصول إلى مصر بأي طريقة زور بريطاني اختبار فيروس كورونا، واعتقد أنه يمكنه المرور بفعلته، لكن المفاجأة بالنسبة إليه كانت في افتضاح أمره ومنعه من السفر.

وأوضحت صحيفة “ذا ناشيونال وورلد”، تفاصيل الواقعة التي قالت إن بطلها مدرس موسيقي بريطاني.

اعترف البريطاني، إنه زور اختبار تحليل للفيروس لمحاولته ركوب طائرة متجهة إلى مصر ولكن “مصر للطيران” اكتشفت ذلك و تم منعه من دخول البلد.

وأفادت الصحيفة بأن فيليب كننجهام البالغ 33 عاما تلاعب بنتيجة اختبار كورونا، وتم بالفعل مروره من مطار هيثرو، ولكن تم اكتشافها في مطار القاهرة.



وأشارت الصحيفة، إلى أن مصر للطيران اكتشفت التزوير من خلال رصد رقم مفقود في الاستمارة وتم منعه وترحيله من مصر.

ولا تعد حادثة التزوير هي الأولى للشاب، إذ إنه مُدان على ذمة قضايا أخرى بهاتزوير كذلك، وهذا ما سيجعل الشاب يحاكم بهذه التهم في بلاده.

