السعودية تعلن تسجيل 4 وفيات و 1239 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 1239 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 932 حالة، ووفاة 15 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 469.414 حالات، من بينها 10.606 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1.549 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 451.187 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7.621 حالة وفاة.