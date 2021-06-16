تطورات مفاوضات الأهلي لـ ضم كريم فؤاد وموقف بيراميدز

اكد الإعلامي كريم خطاب أن كريم فؤاد نجم فريق النجوم المعار لـ انبي يرغب في الانضمام لفريق الأهلي خلال الموسم المقبل

واضاف في تصريحات لقناة “ أون تايم سبورت ” أن هناك ٣ عروض مقدمه للاعب وهم الأهلي و بيراميدز وبنفيكا البرتغالي مشددا أن اللاعب يرغب في الاحتراف لتكرار تجربه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي

وتابع أن اللاعب كريم فؤاد قرر في حال فشل احترافه في نادي بنفيكا الانضمام للأهلي مشددا أن المارد الأحمر عرض ١٥ مليون جنيه لضم اللاعب

وأضاف أن النجوم يرغب في بيع اللاعب بمقابل مادي اكبر لذلك قال مفاوضات مازالت مستمرة

وأكمل أن بيراميدز يسعى حتى الآن في ضم اللاعب كريم فؤاد لصفوفه.