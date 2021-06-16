محافظ أسوان يتفقد مشروع أكبر مركز للغسيل الكلوي

بتكلفة 85 مليون جنيه

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مشروع إنشاء أكبر مركز للغسيل الكلوي خلف مستشفى الحميات بتكلفة 85 مليون جنية وبنسبة تنفيذ 75 % .

حيث يقام المركز على مساحة 1100 م2 ، ويتكون من 2 دور ويضم 40 ماكينة غسيل كلوى ، وأيضاً غرف للمعامل والتحاليل وغيرها من الخدمات الطبية

رافق محافظ أسوان في جولته ، أحمد شعبان نائب المحافظ والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، ومسئولي الجهات التنفيذية المعنية حيث يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ مشروعات تحيا مصر والتي ستساهم في تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين .

وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة للإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى والهام طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة له بنهاية أغسطس القادم ، كما ألمح محافظ أسوان إلى أهمية توحيد واجهات وألوان المباني والمداخل واللافتات الإرشادية والأرضيات ودهانات الحوائط لتحقيق التناسق الجمالي المطلوب .

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ولفت المحافظ إلي أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات تحيا مصر بإجمالى 14 مشروع بتكلفة إجمالية 686 مليون جنية منهم مشروعات كانت متعثرة حيث جارى تنفيذها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وقد تم إنهاء 8 مشروعات منها بنسبة 100 % سواء إنشائياً وبنية أساسية هي مشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى ، وأيضاً مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بأطوال 5 كم بمدينة نصر النوبة ، بجانب مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة .

وأوضح أشرف عطية بأنه من بين المشروعات التي تم الإنتهاء منها أيضاً استكمال وتشطيب 144 وحدة سكنية ، وكذا مشروع توصيل المرافق العامة لـ 144 وحدة سكنية أخرى بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو ، فضلاً عن توصيل المرافق العامة لـ 432 وحدة سكنية بالطويسة بدراو ، مع دعم 4 قرى بمركز نصر النوبة بعربات مطافى ، وأخيراً دعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية تضم 15 حضانة أطفال .

وأكد عطية على أنه جارى العمل في 6 مشروعات أخري بمتوسط تنفيذ 90 % بمختلف مدن ومراكز المحافظة منها توصيل المرافق الخارجية للمنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة ، وكذا تطوير وإستكمال مركز شباب نصر النوبة ، علاوة على إنشاء محطة مياه عنيبة بسعة 5 ألاف م3 / ، وأيضاً توصيل المرافق العامة لعدد 9 قرى بمركز نصر النوبة ، فضلاً عن مركز الغسيل الكلوي بمدينة أسوان .

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