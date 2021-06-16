عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تفعيل العقوبات.. حبس وغرامة وسحب الرخصة تنتظر مخالفي تركيب الملصق الإلكتروني

ملصق مرورى إلكترونى
ملصق مرورى إلكترونى

أمهل قانون المرور الجديد قائدى السيارات 6 أشهر قبل تطبيق عقوبة مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ، حيث طالبت وزارة الداخلية قائدى السيارات بسرعة تركيب الملصق الالكترونى قبل شهر سبمتبر المقبل.

ويستهدف قانون المرور الجديد تحقيق الانضباط المرورى فى الشارع المصرى، فى ظل الفوضى التى تحدث نتيجة المخالفات المرورية التى يرتكبها عدد من قائدى السيارات.


وفقا للمادة الثالثة من قانون المرور الجديد، يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا تسري عقوبات المركبات المخالفة إلا بعد انقضاء تلك المدة.

سحب 4820 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

بعد انتهاء المهلة| إعفاء 3 سيارات من دفع رسوم الملصق الالكتروني

وأعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل.  

 

وتشمل العقوبات الخاصة بعدم تركيب الملصق الإلكتروني سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني.

 

وأكدت أنه حرصاً منها على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعاً للازدحام، تواصل تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بجميع أنواعها من القيام بطلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة “ذات ملصق إلكترونى” واستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

خطوات الحصول على الملصق الإلكتروني

ويتم استخدام الخدمة على النحو التالى:
تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر Traffic.moi.gov.eg.

اختيار خدمات المركبات.

اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى.

سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

عقوبة مخالفي الملصق الالكتروني


وفقا لتعديلات قانون المرور الجديد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري، كما تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال إتلاف الملصق، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

ووفقا للمادة الثالثة من قانون المرور الجديد، يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا تسري عقوبات المركبات المخالفة إلا بعد انقضاء تلك المدة.


واستحدثت التعديلات بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.

الملصق الالكترونى الملصق المرورى قانون المرور الجديد وزارة الداخلية حنفى جبالى مجلس النواب

موضوعات متعلقة

أبرزها بيع الخمور.. 9 حالات لغلق المحلات فى القانون الجديد

طلب إحاطة بشأن خسائر «كيما» للأسمدة بعد إنفاق 11 مليارا على تطويرها

بشرى سارة للموظفين.. علاوة دورية سنوية أول يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي

شروط إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج فى قانون الخدمة المدنية

أبرزها وفاة المستحق .. 4 حالات لقطع المعاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب إحاطة بسبب تأخير صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

ترشيحاتنا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.31 %

3 بروتوكولات لزراعة أراضي بالوادي الجديد لصالح كفر الشيخ والغربية والمنوفية

بعد تصديق السيسي.. حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ترحيل بريطاني زور شهادة اختبار فيروس كورونا لدخول مصر

القومي للطفولة : الطفل المصري يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية

أول تعليق من سيدة ميزار كفيفة العريش بعد تسلمها شقة هدية من الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

يورو 2020.. بوجبا يبعد زجاجة خمر من أمامه خلال المؤتمر الصحفي.. فيديو وصور

رغم محاولات بيراميدز .. كريم فؤاد أولى صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفي

موكلي لا يتحمل المبلغ.. محامي عز: المصاريف المدرسية لـ أطفال زينة تقارب مليون جنيه

أولاده رفضوا استلام جثته .. حكاية عم محمد من الشارع الي دار بسمة للإيواء بالشرقية

إجابة غريبة من محمد حسين يعقوب تثير غضب علماء الأزهر: ليس مؤهلا للفتوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور أول حالة .. كل ما تريد معرفته حول الفطر الأخضر

بـ ماكياج لافت.. يسرا اللوزي تستعرض جمالها على انستجرام

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

فيديو

حال الطلاق .. مقترح حصول المرأة على نصف ثروة الزوج

تصرف مفاجئ .. كريستيانو رونالدو في موقف محرج بسبب مشروب غازي

فيديوجراف| الأمن المائي.. تضامن عربي مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ