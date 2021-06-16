سفير جنوب إفريقيا: مصر مهتمة بإفريقيا تحت قيادة السيسي

قال سفير جنوب إفريقيا في مصر، جوزيف ماشيمباي، إن هناك تطورا اقتصاديا واهتماما ملحوظا بالقارة الإفريقية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أهمية العمل على تبادل الخبرات بين البلدين لزيادة التنمية الاقتصادية، وتعميق العلاقات المُشتركة بين مصر وإفريقيا.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية في الإسكندرية مع السفير؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين بحضور قنصل فخري جنوب إفريقيا، أسامة النجار، وماليبونجوي ماكاكوفانا المستشار السياسي، والسكرتير الأول، فريدريك ثيميلى، وعن الجانب المصري، حضرت ممثلة وزارة التجارة والصناعة، عبير أبو العنين، ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أحمد الوكيل.



وأعرب ماشيمباي، عن سعادته بزيارته إلى مدينة الإسكندرية، لافتا أنها الزيارة الأولى له، عقب توليه منصبه.



ومن جانبه، شدد أحمد الوكيل، على أهمية التعاون المشترك بين مصر وإفريقيا، مؤكدًا أن مستقبل الاقتصاد بالقارة السمراء، مشيرا إلى أن القيادة السياسية الحالية تعطي اهتمامًا خاص لإفريقيا على كافة الأصعدة الاقتصادية والثقافية والسياسية، حيث ترتبط مصر وجنوب إفريقيا بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تشمل مجالات حماية الاستثمارات والتجارة والملاحة البحرية، إضافة إلى التعاون في مجالات التعليم والسياحة والثقافة والزراعة.



وأكد أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وجنوب إفريقيا باعتبارهما أكبر دولتين في القارة الإفريقية، وهناك توافق في الرؤى بين البلدين لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري المُشترك بما ينعكس بشكل إيجابي على حركة التجارة والاستثمارات المشتركة.

