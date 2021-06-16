دفاع طبيب الأسنان المتحرش بالرجال: عباس أبو الحسن أراد التشهير بموكلي

استمعت الدائرة 31 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، إلى دفاع طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال وهتك عرضهم بالقوة، داخل غرفة المداولة.

وقال دفاع المتهم ان المجني عليه عباس أبو الحسن صديق مقرب جدا للمجني عليه الآخر أحمد سامي، وإنهما لم يحرر محضرا ضد واقعة التحرش التى حدثت له داخل نادي الجزيرة، وفى واقعة ٢٠٠٧ الثانية فى حفل بالجونة، قال عباس أبو الحسن إنه يراقب المتهم منذ دخوله للقاعة ويحاول السير بجواره بأى شكل، وأثناء ذلك حاول إمساكه من عضوه الذكري، وأنه قام بدفعه وإسقاطه على الأرض، وأن ذلك لا يوجد دليل ثابت عليه.

وأضاف الدفاع أن الواقعة الثالثة حدثت فى شهر ٦ الماضي، أن عباس أبو الحسن كان فى زيارة لإحدى صديقات والدته، وأنه لم يره أحد عند دخوله، وعند نزوله من الدور التاسع فوجئ بتوقف المصعد ودخول موكله وقام بدفعه عند محاولته التحرش به مرة ثالثة، وترك الموضوع لشهر يوليو وقام بنشر بوست على فيس بوك يتهم موكله بالتحرش به.

وأوضح الدفاع أن المجني عليه عباس أبو الحسن قام بتحرير محضر ضد موكله يتهمه بالتحرش وهتك عرضه، نتيجة قيام موكله برفع قضية تشهير وسب وقذف ضد أبو الحسن، وعلى ذلك قام المجني عليه بجمع آخرين لاتهام موكله.

وأكد الدفاع أنه يوجد العديد من الشهادات الموجهة فى الشهر العقاري تثبت حسن سير وسلوك موكله من مشاهير والمترددين على عيادته.

ونفى المتهم عند سؤاله من هيئة المحكمة الاتهامات الموجهة إليه، وطلبت النيابة تطبيق مواد القانون فى أمر الإحالة.



وطلب دفاع المتهم تعديل القيد والوصف الخاص بالاتهام الموجه للمتهم فى بعض نقاطه فقط، وبراءة المتهم تأسيسا على بطلان الضبط والتفتيش، بسبب القبض على المتهم.



ودفع بانتهاء الركن المادي والمعنوى للتهم الموجهة للمتهم، وأكد أنه كله كلام مرسل فقط على ألسنة المجني عليهم، وانتفاء ركن القوة فى إجبار ضحاياه على ارتكاب ذلك، وتضارب أقوال المجني عليهم وكذبهم فى ادعائهم، وذلك بهدف ابتزاز المتهم وطلب ١٠ ملايين جنيه، وكذلك بطلان الفيديوهات المضبوطة، لأنها تم تصويرها خمسة وفقا للقانون، وبطلان تحريات المباحث لأنها مكتبية ومناقشة مع أقوال المجني عليه.

ودفع الدفاع بعدم وجود شهود على الواقعة، وتحريك المتهم بدعويي جنحتين ضد المجنى عليهما أحمد ساكي وعباس أبو الحسن.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين إبراهيم الميهي وخالد مصطفى، وأمانة سر أحمد الهادي وطلعت عبده.



وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة جلسة محاكمته، وتم إيداعه قفص الاتهام ويرتدي الكمامة وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا.



كان النائب العام أمر بإحالة طبيب أسنان لمحكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة العامة باطلاعها على هذا الهاتف.