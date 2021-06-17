الجامعات الخاصة تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة بالتنسيق الإلكتروني.. وتخصصات جديدة في وشهادات مزدوجة بالعام المقبل

الأوراق المطلوبة للتقديم لجامعة بدر الخاصة

المدير التنفيذي لمؤسسة جلوبال التعليمية:

فتحنا باب القبول لجميع طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات



ينطلق تطبيق التنسيق الالكتروني للجامعات الخاصة بدءا من تنسيق 2021/2022، كما هو مطبق على الجامعات الحكومية ، لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة بين الطلاب.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه نظام التقديم يختلف لكل من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، منوها إلى أن مارثون التقدم الالكتروني للجامعات الحكومية يطبق منذ سنوات طويلة، وأنه يتم بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، موضحا أنه تم التقديم فى الجامعات الاهلية هذا العام عن طريق التقديم الالكتروني أيضا، من خلال الشبكة العنكبويتة.



وأضاف المصدر أنه كان يتم منذ سنوات التقديم بالجامعات الخاصة بشكل ورقى ويدوي، وأن الطالب كان يقوم بتقديم أوراقه داخل الجامعه يدويا، لكن المجلس الأعلي للجامعات الخاصة أطلق التنسيق الالكتروني، من خلال الموقع الالكتروني الاتى cpnu.admission.edu.eg.



التقديم بجامعة هارتفوردشير في مصر:

وتعد مؤسسة جلوبال الأكاديمية أول مؤسسة تستضيف جامعة هارتفوردشير في مصر، وتم فتح باب القبول لجميع طلاب الثانوية العامة في يوليو 2019، فهي صرح كبير على ارض العاصمة الإدارية، يمتلك العديد من التخصصات في مجالات الطب والهندسة، بأفضل الكليات التي تمتلك مكانة عامة في التصنيفات العالمية.

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قال الدكتور أشرف حليم، المدير التنفيذي لمؤسسة جلوبال التعليمية ،إن التعليم في مصر عالي الجودة، مشيرة إلى ان ما درسه خريج جامعة القاهرة لا يقل عن أي جامعة أخرى، مشيرا إلى أن ما يفرق بين التعليم في مصر وإنجلترا هو العادات الخاصة بالطلاب، وبالتالي فجامعة هارتفوردشير هي جامعة أجنبية تأتي بمعايير التعليم بها ومناهجها، بالإضافة إلى أن رئيس الجامعة يعد إضافة كبيرة لوجوده في مكانه.

وأضاف "حليم" أنه كلما زادت الاختيارات للطلاب كلما تحسن وضعهم، ولكن أطمح إلى وجود الطلاب لدينا بالجامعة لذا فلا أرى أن هناك مجالا للتنافس بيننا وبين غيرنا من الجامعات، إنما هو مجال لتعرف الطلاب على الجامعات لتتعدد الاختيارات أمامهم من جامعات أجنبية وحكومية وأهلية ليختار أخيرًا المجال الذي يريد دراسته.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة جلوبال التعليمية، إنه بالنسبة لتأثير كوفيد-19 بشكل عام على الدراسة، فقد أثر الوباء على العالم بأسره كما تسبب في تحديات كبيرة، وخاصة في قطاع التعليم العالي.

وأضاف "حليم" لـ"صدى البلد": "أعتقد أن مصر نجحت في التغلب على التحديات التي تم فرضها بسبب الوباء في مختلف القطاعات، وبالأخص في مجال التعليم، من خلال الاعتماد السريع والفعال للتعليم الإلكتروني".

وأشار إلى أن الجامعة تقدم منحا لطلاب الثانوية العامة سنويا وهي تكون بنسبة 50 % للطلاب وأنواع المنح هي منح تفوق رياضي ومنح تفوق دراسي ومنح لأبناء شهداء الجيش والشرطة ، كلما كان لدينا طلاب متفوقون كلما كان الأمر به فائدة كبيرة للجامعة.

وتابع : "تقع جامعة Hertfordshire في العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأ انطلاقها مجال التعليم منذ أكثر من 50 عاما، فهي تمتلك مكانة هامة يتم قياسها بناءً على جودة التعليم وطرق التدريس بها والمناخ الذي يتم توفيره للطلاب المقدمة من برامج تقدم من خلال الجامعة، من بينها الحقيبة الطبية التي تشمل العلاج الطبيعي والصيدلة بالإضافة إلى كليات الهندسة والتي تشمل علوم الكمبيوتر وغيرها، كما أن البرامج المتاحة كثيرة وتعطي الكثير من الاختيارات المتعددة للطلاب".

وأردف أنه تم فتح باب القبول لجميع طلاب الثانوية العامة بها وما يعادلها من شهادات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة وذلك في يوليو 2019، بهدف الالتحاق بإحدى كليات هارتفوردشير في شهر سبتمبر من العام نفسه في العاصمة الإدارية الجديدة.



التقديم لجامعة بدر الخاصة:

بينما تستقبل "جامعة بدر" فى القاهرة، الطلبة المصريين الدارسين فى الثانوية العامة حاليًا أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية من الطلاب العرب والأجانب أو المحولين من كليات الجامعات الأخرى الراغبين فى الالتحاق بـ(16) كلية التى تتضمنها الجامعة داخل الحرم الجامعى فى "مدينة بدر" بمحافظة القاهرة، وذلك عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام (2020-2021) فى شهر "يوليو" المقبل.

أضاف الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أن فتح باب التسجيل للالتحاق بكليات الجامعة للطلاب فى العام الدراسى (2021 -2022)، سيتم عن طريق التقديم على موقع التنسيق الخاص بـ"وزارة التعليم العالى والبحث العلمى"؛ نظراً للإجراءات الإحترازية من "فيروس كورونا" التى تتخذها إدارة الجامعة، واشتراطات الوزارة للحفاظ على حياة الطلاب وأولياء الأمور.



أوضح رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أن الجامعة تضم (16) كلية منها (8) كليات فى العلوم الطبية وهى: "الطب البشرى، الطب البيطرى، طب الفم والأسنان، الصيدلة وتصنيع الدواء، العلاج الطبيعى، كلية التكنولوجيا الحيوية، وكلية التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية".. كاشفاً عن أن الجامعة تمتلك (6) كليات أخرى متميزة وهى: "الهندسة والتكنولوجيا، الفنون التطبيقية، الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية، علوم السينما والمسرح والفنون التعبيرية، اللغات والترجمة، والتشريع والقانون".



أشار رئيس جامعة بدر فى القاهرة، إلى أنه يشترط للالتحاق بكليات الجامعة اجتياز الطالب لكل اختبارات تحديد المستوى للغة الأجنبية، واختبار القدرات بالنسبة للكليات التى يستلزم القبول فيها اجتياز المهارات الشخصية "الموهبة"؛ ومنها كليات: "الفنون التطبيقية وعلوم السينما والمسرح والفنون التعبيرية، والتمريض"، إضافة إلى اجتياز الكشف الطبى.



وكشف الدكتور مصطفى كمال، عن أنه جار استصدار التراخيص وموافقات التشغيل الخاصة بكليتى "الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، وكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية"، وبذلك يكون عدد الكليات داخل الحرم الجامعى (16) كلية متميزة تلبى حاجة سوق العمل المحلى والدولى من خريجى التعليم الجامعى.. مضيفاً أنه على الطالب الذى ستنطبق عليه شروط القبول والمجموع بالتنسيق فى إحدى كليات الجامعة يجب عليه استيفاء كل المستندات المطلوبة لسرعة إنهاء إجراءات الالتحاق بالجامعة للعام الدراسى (2020-2021) وهى:

1- أصل شهادة التخرج من الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية وتكون موثقة من الخارجية المصرية.

2- صورة من بطاقة الرقم القومى حديثة للطالب وولى الأمر "الأب أو الأم" أو ما ينوب عنهما.

3- 6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.



4- نموذج 2 جند للذكور المصريين + استمارة 6 جند.

5- سحب استمارة التحاق من قسم شئون الطلبة فى مبنى رئاسة الجامعة، وكتابتها بواسطة الطالب وولى الأمر "الأب أو الأم" أو ما ينوب عنهما.

6- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

7- الطلاب المحولون من جامعات أخرى يجب عليهم إحضار خطاب سحب، بالإضافة إلى بيان حالة موضح فيه موقف الطالب من التجنيد، وشهادة حسن سير وسلوك.

الجدير بالذكر، أنه على الراغبين فى الاستفسار عن كليات "جامعة بدر" فى محافظة القاهرة، الاتصال بقسم "شئون الطلاب" على الأرقام التالية: "٠٢٢٨٦٥٠٤٠٠ – أو الخط الساخن: ١٩٥٩٢ - رقم داخلى (١٠٤٦- ١٠٤٧- أو صفر) أو الدخول على موقع الجامعة وهو:

"www.buc.edu.eg" أو زيارة الجامعة على أرض الواقع للتعرف على كلياتها وإمكانيات الحرم الجامعى والمراكز الدولية التعليمية التابعة للجامعة، على العنوان التالى: محافظة القاهرة - مدينة بدر - "حى الفردوس" الثالث سابقاً - المنطقة التعليمية والترفيهية.

التقديم للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا:

ومن جانبه فقد أعلن الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم، عن بدء فتح باب التسجيل لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأخرى في كلية الهندسة وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات وبرامج علوم الحاسب و تكنولوجيا المعلومات للفصل الدراسي خريف 2021.



وأضاف أن آخر موعد للتسجيل 16 أغسطس 2021 من خلال الرابط التالي



وأشار إلى أنه تم الإعلان عن مواعيد التقديم وامتحانات القبول على الموقع الرسمى للجامعة.

وأعلن الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن وضع برنامج للمنح الدراسية بالجامعة لجذب الطلاب المتميزين وذوى التفوق العلمي، الأخلاقي، الرياضي، والتربوي لإعداد جيل من الخريجين يكونون قدوة وقادة للمجتمع في المستقبل من خلال تقديم أعلي مستويات التعليم والتعلم من داخل الوطن ومن خلال قيم سامية ورفيعة لتخريج كوادر علمية تشارك فى مسيرة البناء والتنمية.