عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحدت إصابتها بمرض نادر في العظام.. ريهان : حياتي طبيعية وأحلم بأن أكون إعلامية.. فيديو

ريهان نبيل تحدت إصابتها
ريهان نبيل تحدت إصابتها بمرض نادر في العظام

رغم كثرة التحديات التي واجهتها بسبب إصابتها بمرض نادر في العظام إلا أنها أثبتت قدرتها على تحقيق ما يفعله الأشخاص الأصحاء من التفوق في التعليم والعمل والخروج في متنزهات وامتلاك العديد من المواهب، فهي لا تفرق عن أي شخص في شيء بل تتميز عن الكثيرين.

 

تؤكد ريهان نبيل، 36 عامًا، في فيديو لموقع «صدى البلد» أن حياتها تسير بشكل طبيعي جدًا برغم ولادتها بمرض «تكون العظم الناقص» أو «متلازمة لوبشتين»، فلم يؤثر هذا المرض النادر رغم صعوبته على دراستها في جميع المراحل التعليمية حتى تخرجها من ليسانس آداب، قسم الإعلام.

 

وتضيف ريهان أن علاقتها بزملاء الدراسة أو العمل في محكمة الزقازيق الابتدائية كباحث إداري تدون القضايا وتبحث في سجلاتها منذ 15 عامًا تتمتع بالاحترام والتقدير والمودة، مشيرة إلى أن ذهابها للعمل يكون بشكل يومي من خلال تاكسي خاص وأن العمل من أهم الأشياء الجميلة في حياتها.

 

وتوضح ابنة محافظة الشرقية أن وضعها الصحي تحسن كثيراً عن صغرها بفضل دعم والديها وأخواتها وأولادهم، وعنهم تقول: «بموووت فيهم كلهم، وهم حياتي وسندي، ربوني على الثقة بالنفس، والوعى، وأني لا افرق عن الآخرين في شيء». 

 

«انت ملكة الإيجابية، انت قمر، انت شيك».. بهذه الكلمات تشير ريهان إلى أكثر التعليقات الإيجابية التي تسمعها منوهةً أنها لا ترفض مصطلح «التنمر» من الأساس وترى أنه يعطى أهمية لأشخاص لا يتمتعون بعقول سوية.

تمتلك ريهان عدة مواهب جميلة، تشمل: «تنسيق الألوان حسب الموضة، وتطريز بعض ملابسها، وعمل المكياج، وأكثر الألوان التي تفضلها، هي:النبيتي، البينك، البستاج، الأسود»، وأنه كثيراً ما يأخذ أولاد أخواتها نصائحها في تناسق الألوان وكذلك بعض زميلاتها في العمل.

 

«العندليب عبد الحليم حافظ، ومحمد فؤاد، ونانسي» هم أكثر المطربين الذين تحب ريهان الاستماع إلى أصواتهم خاصةً عبر الهاتف الذي تفضله كثيراً عن التليفزيون، الذي إن شاهدت عليه شيئاً فسيكون برامج توك شو على الأغلب، وأكثر الإعلاميين الذين تحبهم، هي الإعلامية مني الشاذلي التي تتمني مقابلتها، والإعلامي طارق علام.

 

وتحرص ريهان أيضاً على دخول المطبخ حيث أنشأ لها والداها وحدة خاصة بها في مطبخ منزلهم، تشمل: "حوض صغير وكذلك بوتاجاز وغيره، مبينة أن أفضل الأكلات التي تجيد إعدادها وتحبها: «البيتزا والبانيه والمكرونة». 

 

وتحلم ريهان بأن تصبح إعلامية ويكون لها دور مجتمعي مهم في خدمة ذوي الهمم من خلال تسليط الضوء على قضاياهم، كتوفير خدمات تسهل الحركة عليهم داخل المنشآت، مثل: درابزين للسلالم أو رمبات للكراسي المتحركة.

 

تختتم ريهان أن الفضل الأكبر يعود إلى نشأتها في بيت لديه وعي، وأن حياتها طبيعية، والإعاقة لم تؤثر عليها في شيء، فهي ترى نفسها كائنا متكاملا، مبينةً: «أهم حاجة لكل طفل من ذوي القدرات إنه ينشأ صح، ويدمج في المجتمع، ويحب نفسه، ويكمل تعليمه، فهو ثروته الكبرى، واللي جاي هيكون أحلى لأن ربنا عنده العوض الجميل». 

كلنا قوى منتجة .. أصغر قارئ للقرآن يشارك ذوي القدرات جلسة ثقافية .. صور

غدا مشروع قانون لتغليظ عقوبة التنمر على ذوي الهمم أمام النواب

ريهان نبيل تكون العظم الزجاجي متلازمة لوبشتين علاج العظم الزجاجي محكمة الزقازيق اداب الزقازيق كلية ليسانس اداب ذوي القدرات الايجابية إعلامية منى الشاذلى طارق علام

ترشيحاتنا

لا تتخلى عن أشقائها|كلمات من نور في حب مصر لوزراء الإعلام العرب

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزيرة البيئة: مصر إتخذت خطوات جادة نحو تحقيق الإقتصاد الأخضر

مستشار المفتي: أفكار محمد حسين يعقوب أدخلت شبابا كثيرا إلى المجهول.. فيديو

حسين مصطفى: قدمنا السيارة نصر E70 الكهربائية مبكرا لتعريف المصريين بها

تحدت إصابتها بمرض نادر في العظام.. ريهان : حياتي طبيعية وأحلم بأن أكون إعلامية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط النتيجة لكل المحافظات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

بعد اعتمادها من المحافظ.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021 من هنا

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة ..صور

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

اول تعليق من ساسي ردا على تصريحات أمير مرتضى منصور حول رحيله عن الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

أزمة كل سنة.. عطل في موقع تعليم الجيزة يحجب نتيجة الشهادة الاعدادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

أمراض تهدد العالم.. اكتشف الفرق بين الفطر الأخضر والأسود والأبيض والأصفر

فيديو

النقل تستعد لتشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

بعد كريستيانو رونالد.. بوجبا يكرر نفس التصرف مع زجاجة خمر

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

الحكومة .. حلول لإنهاء مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ