إصابة سائق صدمته سياره مجهولة بغيبوبة في ميت غمر
أصيب سائق بغيبوبة وكسر بالقدم وكدمات بعدما صدمته سيارة مجهولة أثناء سير نجله على الطريق الفرعي "کفر سرنجا - ميت غمر " بمحافظة الدقهلية، وفر قائد السيارة بها هاربا من مكان الحادث ، وتم نقل المصاب إلي المستشفي وجاري تحديد السيارة وضبطها وقائدها.
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول "أيمن أحمد عبدالحميد " 33 عاما، سائق ، ومقيم قرية " كفر سرنجا " دائرة المركز ، مصابا بكدمات وكسر بالقدم اليسرى وغيبوبه " إدعاء حادث طريق " .
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده " احمد عبدالحميد السيد الدالي " 71 عاما، عامل ، ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء سير نجله على الطريق الفرعی " کفر سرنجا - ميت غمر " وأمام القرية محل اقامته أصطدمت به سيارة مجهولة " فر قائدها بها هاربا " مما أدى إلى حدوث إصابته.
و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5773 إدارى مركز ميت غمر ، وجاري إستكمال الفحص وتحديد السيارة وضبطها وقائدها والعرض على النيابة العامة .