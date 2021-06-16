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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة سائق صدمته سياره مجهولة بغيبوبة في ميت غمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب سائق بغيبوبة وكسر بالقدم وكدمات بعدما صدمته سيارة مجهولة أثناء سير نجله على الطريق الفرعي  "کفر سرنجا - ميت غمر " بمحافظة الدقهلية، وفر قائد السيارة بها هاربا من مكان الحادث ، وتم نقل المصاب إلي المستشفي وجاري تحديد السيارة وضبطها وقائدها.
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول "أيمن أحمد عبدالحميد " 33 عاما، سائق ، ومقيم قرية " كفر سرنجا " دائرة المركز ، مصابا بكدمات وكسر بالقدم اليسرى وغيبوبه " إدعاء حادث طريق " .

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده  " احمد عبدالحميد السيد الدالي " 71 عاما، عامل ، ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء سير نجله على الطريق الفرعی " کفر سرنجا - ميت غمر " وأمام القرية محل اقامته أصطدمت به سيارة مجهولة " فر قائدها بها هاربا " مما أدى إلى حدوث إصابته.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5773 إدارى مركز ميت غمر ، وجاري إستكمال الفحص وتحديد السيارة وضبطها وقائدها والعرض على النيابة العامة .

اصابة الدقهلية ميت غمر سيارة مجهولة

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