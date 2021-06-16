إصابة سائق صدمته سياره مجهولة بغيبوبة في ميت غمر

أصيب سائق بغيبوبة وكسر بالقدم وكدمات بعدما صدمته سيارة مجهولة أثناء سير نجله على الطريق الفرعي "کفر سرنجا - ميت غمر " بمحافظة الدقهلية، وفر قائد السيارة بها هاربا من مكان الحادث ، وتم نقل المصاب إلي المستشفي وجاري تحديد السيارة وضبطها وقائدها.

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول "أيمن أحمد عبدالحميد " 33 عاما، سائق ، ومقيم قرية " كفر سرنجا " دائرة المركز ، مصابا بكدمات وكسر بالقدم اليسرى وغيبوبه " إدعاء حادث طريق " .

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده " احمد عبدالحميد السيد الدالي " 71 عاما، عامل ، ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء سير نجله على الطريق الفرعی " کفر سرنجا - ميت غمر " وأمام القرية محل اقامته أصطدمت به سيارة مجهولة " فر قائدها بها هاربا " مما أدى إلى حدوث إصابته.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5773 إدارى مركز ميت غمر ، وجاري إستكمال الفحص وتحديد السيارة وضبطها وقائدها والعرض على النيابة العامة .