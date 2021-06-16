إصابة ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبور الطريق في الدقهلية
أصيبت ربة منزل بكدمات متفرقه بالجسم ونزيف بالبطن واشتباه مابعد الارتجاج بعدما صدمتها سيارة "بيك اب "أثناء عبورها الطريق أمام قرية " الكرامة " مركز أجا بمحافظة الدقهلية ، وتم نقلها الي المستشفي واعترف قائد السيارة بارتكاب الواقعة دون قصد .
ورد إخطار لمديرية امن الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من مستشفي أجا المركزي بوصول "أسماء النيلي ابراهيم محمد " 35 عاما ،ربة منزل ، ومقيمة قرية " الكرامة " دائرة المركز مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم " إدعاء حادث طريق ".
وبإنتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال زوجها " احمد محمد فريد حسين "40 عاما ،عامل ، ومقيم بذات القرية قرر أنه حال عبور زوجته الطريق أمام القرية محل إقامتها اصطدمت بها السيارة رقم " س ن ب 549 بيك أب " قيادة " نبيل ذكي قسط عيد السيد " 57 عاما، سائق ، ومقيم دائرة قسم الزاوية الحمراء - القاهرة واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث وبسؤال قائد السيارة، اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه .
ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/9530 جنح مركز أجا ، وجاري العرض على النيابة العامة