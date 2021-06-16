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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبور الطريق في الدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أصيبت ربة منزل بكدمات متفرقه بالجسم ونزيف بالبطن واشتباه مابعد الارتجاج بعدما صدمتها سيارة "بيك اب "أثناء عبورها الطريق أمام قرية " الكرامة " مركز أجا بمحافظة الدقهلية ، وتم نقلها الي المستشفي واعترف قائد السيارة بارتكاب الواقعة دون قصد .

 ورد إخطار لمديرية امن الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من مستشفي أجا المركزي بوصول  "أسماء النيلي ابراهيم محمد " 35 عاما ،ربة منزل ، ومقيمة قرية " الكرامة " دائرة المركز  مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم " إدعاء حادث طريق ".


وبإنتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال زوجها  " احمد محمد فريد حسين "40 عاما ،عامل ، ومقيم بذات القرية قرر أنه حال عبور زوجته الطريق أمام القرية محل إقامتها اصطدمت بها السيارة رقم " س ن ب 549 بيك أب " قيادة  " نبيل ذكي قسط عيد السيد " 57 عاما، سائق ، ومقيم دائرة قسم الزاوية الحمراء - القاهرة واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث وبسؤال قائد السيارة، اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه .


ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/9530 جنح مركز أجا ، وجاري العرض على النيابة العامة

ربة منزل سيارة صدمتها اجا الطريق

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