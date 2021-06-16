محلل سياسي : عقلية الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا تبدلت ملامحها

قال الدكتور توماس جرجسيان ، المحلل السياسي ، إن عقلية الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا تبدلت ومقارنة الأشياء ببعضها او ربطها يجب أن تكون بحذر خصوصا أن هناك تحديات جديدة في أوروبا مثل التمدد الصيني اقتصاديا وعسكريا .



وأضاف " جرجسيان " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الصراع قديما بين روسيا " الاتحاد السوفيتي " وأمريكا حاليا تغير ، خاصة أن السياسة هي قراءة الواقع كما هو وليس قراءته كما كان من قبل حيث كان هناك خلافات عديدة بين الجانبين الروسي والأمريكي في السابق.



وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تختلف تماما عن جو بايدن وهناك قراءات مختلفة بشأن زيارة الرئيس الروسي إلى أمريكا



قال جو بايدن فى تصريحات صحفية: "سأوضح للرئيس بوتين أن هناك مجالات يمكننا التعاون فيها إذا اختار ذلك". وبالنسبة للمجالات التي لا يتفقان فيها، قال: "سأوضح ما هي الخطوط الحمراء".

كما قال بايدن إنه سيعبر عن انتقاداته بشأن "تدهور وضع حقوق الإنسان في روسيا" وكذلك دورها في الهجمات الإلكترونية على المنشآت الأمريكية والتدخل في الانتخابات.

ووفقا للكرملين، يريد بوتين وبايدن توضيح القضايا الرئيسية في التعاون الثنائي. وأضاف أن العلاقات "في حالة غير مرضية" ولم يعد هناك أي اتصال على الإطلاق في العديد من المجالات.