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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يستقبل مبعوث الرئاسة الأمريكي للمناخ

شكري وكيري
شكري وكيري

استقبل سامح شكري وزير الخارجية المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، اليوم “الاربعاء”،  للتباحث حول موضوعات تغير المناخ والجهود الدولية ذات الصلة.

 

كما استقبل ⁧‫شكري‬⁩ اليوم الأربعاء ، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن، الذي يزور القاهرة.

 

وعقد شكري جلسة مباحثات مع نظيره أسلبورن تناولت العلاقات بين مصر ولوكسمبورج، وسبل تعزيزها فى شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

 

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن علاقات مصر بلوكسمبورج جيدة ونتطلع لتعزيزها، مشيرا إلى أنه تطرق مع وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن إلى التطورات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ودفع عملية السلام، لافتا الي انه تم التطرق لتطورات الأوضاع في ليبيا وقضية سد النهضة.

 

وعبر شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية لوكسمبورج عن شكره للدعم الذي تقدمه بلاده لمصر، مشيرا إلى أنه مصر تتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادى.

 

من جانبه أشاد جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، بدور مصر في وقف وتثبيت إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه مصر في المنطقة.

 

وأوضح أنه جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات منها تطورات ملف مفاوضات سد النهضة والوضع فى سوريا واليمن.

 

 

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