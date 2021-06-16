القومي للبحوث الفلكية: مصر بعيدة عن احزمة الزلازل

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، ما يتم تم ترويجه من دخول مصر حزمة الزلازل ليس له اساس من الصحة ، مشيرا إلى أن مصر بعيدة كل البعد عن الأماكن التي تعد أحزمة للزلازل والتي على آثرها تحدث الكوارث.

وأضاف "القاضي" المعهد لديه الشبكة القومية للزلالزل والتي تحدد موعد وقوع الزلزال ودرجته بمقياس ريختر، مشيرا إلى أن الكثيرين يروجون لاحتمالة كوارث طبيعية نتيجة الزلالزل مثل امواج تسونامي وهذا غير صحيح.

و أشار الدكتور جاد القاضى إلى أن تم وضع المشروع المصرى السودانى لدراسة المكامن الزلزالية فى وادى النيل؛ بهدف التعاون الفنى، وبناء الكوادر البشرية، وتبادل الخبرات بين الجانبين

وكان قد عقد مجلس إدارة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اجتماعًا أمس الثلاثاء برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. جاد القاضى رئيس المعهد، ود. وليد الزواوى الأمين العام لمجلس المراكز والمعاهد البحثية، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والسادة أعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع أكد الوزير حرص الدولة على تذليل كافة العقبات التى تواجه الباحثين، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى تقوم به المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وما يمكن أن تقدمه لخدمة المجتمع المصرى، مضيفًا أن الفترة الحالية تشهد اهتماما ملموسًا من قبل القيادة السياسية بالبحث العلمى فى مصر، بهدف إحداث تغيير إيجابى فى كافة المجالات بما يتماشى مع خطط التنمية فى مصر.

وخلال الاجتماع استعرض د. جاد القاضى الهيكل التنظيمى للمعهد وما يشمله من أقسام ومعامل.

كما استعرض القاضى الإنجازات التى قام بها المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية خلال الثلاثة أشهر الماضية، لافتًا إلى أن الأنشطة تنوعت بين تنظيم محاضرات علمية وأنشطة فعلية كاستحداث وتركيب محطات زلازل جديدة، ورصد ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمعبد أبى سمبل فبراير الماضى، واستضافة مبادرة "الحزام والطريق" بمشاركة عدد من الدول الإفريقية، فضلًا عن التعاون فى تنفيذ عدد من الأنشطة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حيث تم إصدار دليل استرشادى لمواجهة خطر الزلازل فى مصر فى أبريل ٢٠٢١.