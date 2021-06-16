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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل لقاء الترجي بتونس.. محاضرة فنية لـ موسيماني مع لاعبي الأهلي

محاضرة لموسيماني
محاضرة لموسيماني مع لاعبي الأهلي

يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الفريق في الرابعة والنصف عصر اليوم. 

 

ويعرض الجهاز الفني ، على اللاعبين عددا من الفيديوهات لفريق الترجي التونسي، لتحديد مواطن القوة والضعف في الفريق المنافس قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وعقب المحاضرة يتوجه فريق الأهلي، إلى الملعب الفرعي الجديد باستاد رادس لخوض المران الأول للفريق في تونس.  


وكان سيد عبد الحفيظ  مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القم بالنادي الأهلي، قد حرص على معاينة بعض ملاعب التدريب صباح اليوم لتحديد ملعب المران.

 

 وأكد عبد الحفيظ ، أنه تم الاستقرار على خوض تدريبات الفريق اليوم وغدا، على الملعب الفرعي الجديد باستاد رادس، على أن يخوض الفريق مرانه الرئيسي يوم الجمعة المقبل، على ملعب حمادي العقربي الذي يستضيف المباراة في رادس. 


 ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، إلى تونس مساء أمس الثلاثاء استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.‏

الترجي التونسي دوري ابطال افريقيا سيد عبد الحفيظ ملعب حمادي العقربي محمود الخطيب

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