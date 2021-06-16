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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم أسوان: فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية غداً

نموذج طلب تظلم الشهادة
نموذج طلب تظلم الشهادة الإعدادية بأسوان

أعلن الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أنه بدءاً من غد الخميس  17/6/2021 سيتم فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس 1/7/2021، وعلى ولى الأمر التقدم بطلب لمدير المديرية طبقًا للنموذج المطبوع  طبقًا للقرار الوزارى رقم 313 وتعديلاته بخصوص التظلمات من نتيجة الامتحانات للشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسى الثانى 2021.

وأضاف أنه تيسيرًا على أولياء الأمور تقرر أن يكون تسليم الطلبات مرفق بها قسيمة التوريد فى مكان واحد فقط وهو لجنة النظام والمراقبة ومقرها مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات (شرق محطة أسوان) ويتم توريد الرسوم طرف سلطان حسن عبدالجواد مسئول الخزينة (المتواجد بذات المدرسة)، على أن يسدد ولى الأمر  الرسوم المقررة وقدرها (عشرون جنيهًا) فقط لا غير للمادة الواحدة (لأى عدد من المواد) وذلك خلال الفترة سالفة الذكر من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

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محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.3%

إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أمس الثلاثاء نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2020/2021 بنسبة نجاح بلغت 80.3 %  بعرض من الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم .

ووجه اللواء أشرف عطية التهنئة للطلاب الناجحين والمتفوقين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل .

وكلف محافظ أسوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة والإستعداد الجيد والكامل من الآن لإنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من التعقيم والتطهير والرش لكافة مكونات المدارس، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة من المبردات وأجهزة التهوية لمواجهة أجواء الطقس الحار وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء إمتحاناتهم فى سهولة ويسر.

من جانبه قال الدكتور خالد قبيصى أن عدد المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 25 ألف و 597 طالب وطالبة ، نجح منهم 20 ألف و 122 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان وزارة التربية والتعليم اللواء أشرف عطية

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